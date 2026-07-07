Căn cứ khởi tố hình sự bị can Nguyễn Thành Nam liên quan “Chuyện với Thanh”?

Bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (65 tuổi) và Trần Việt Anh (33 tuổi) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra.

Điều tra cho thấy, các bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”. Nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Tại Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh cũng khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Việc khởi tố để xử lý hình sự là có căn cứ

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống dưới góc nhìn pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, việc khởi tố để xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Thành Nam và bị can Trần Việt Anh là có căn cứ.

Theo luật sư Cường, thời gian qua, trên các diễn đàn, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông xuất hiện rất nhiều các thông tin về cuốn sách “Chuyện với Thanh” do tác giả Nguyễn Thành Nam chủ biên.

Điều đáng chú ý, ông Nguyễn Thành Nam không phải là nhà nghiên cứu lịch sử, nội dung cuốn sách có dấu hiệu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận công sức của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lão thành cách mạng, xem nhẹ thành quả cách mạng.

Ngoài ra trong các clip ông Nguyễn Thành Nam nói về nội dung cuốn sách với thái độ thiếu tôn trọng lãnh tụ, thậm chí xuyên tạc đường lối cách mạng, các hoạt động cách mạng của các lãnh tụ Đảng và Nhà nước thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Khi nội dung cuốn sách và các thông tin mà ông Nguyễn Thành Nam đăng tải lên mạng xã hội đã có rất nhiều người bất bình, phẫn nộ về thái độ, nhận thức cũng như tư tưởng của ông này. Cùng với đó, có rất nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét xử lý hình sự đối với ông Nguyễn Thành Nam.

Đến nay, Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thành Nam để xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, đi ngược lại với lợi ích của Đảng và Nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Luật sư Cường cho biết, khi sự việc được phát hiện, cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác định cuốn sách có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, việc xuất bản cuốn sách này vi phạm pháp luật nên đã đình bản, thu hồi sách và phạt nhà xuất bản với số tiền 100.000.000 đồng. Đây là kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, việc làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Thành Nam và một số cá nhân có liên quan là cần thiết để xem xét xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh của cơ quan an ninh điều tra cho thấy đã có dấu hiệu tội phạm, hành vi được xác định là làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia nên việc khởi tố, bắt tạm giam và điều tra Nguyễn Thành Nam và đồng phạm là cần thiết.

Theo tài liệu điều tra, cả 2 bị can trên đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách có tựa đề “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng”, nội dung của các tài liệu này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh đã phạm vào tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ động cơ phạm tội, làm rõ hành vi cũng như hậu quả của hành vi đã gây ra đối với xã hội, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định pháp luật.

Hành vi được xác định gây nguy hiểm cho xã hội

Luật sư Cường đánh giá, đây là tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân. Hành vi phạm tội này có thể tác động tâm lý tiêu cực trong xã hội, ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ nên hành vi được xác định là nguy hiểm cho xã hội và người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự”, luật sư Cường nêu ý kiến.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can này là xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, của Nhà nước, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, nhà nước khác. Hành vi này thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tôi danh quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự là Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền tài liệu thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc quyết định hình phạt cụ thể sẽ do tòa án quyết định trên cơ sở các quy định của bộ luật hình sự, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

TS.LS Đặng Văn Cường

Đáng chú ý, bị can Nguyễn Thành Nam là doanh nhân, người có uy tín trong giới kinh doanh và trong xã hội nên nội dung phát tán thông tin của người này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt đời sống xã hội, đặc biệt là người này lại mang những nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước này để giảng dạy, trao đổi thảo luận trên giảng đường đại học và các diễn đàn thanh niên, điều này có thể gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức của giới trẻ.

Bởi vậy, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ tư tưởng nhận thức của người này bị thay đổi, bị suy thoái từ khi nào, đối tượng có nằm trong các tổ chức phản động chống Nhà nước hay không, mục đích những hoạt động tuyên truyền nhằm chống phá nhà nước này để hướng tới mục tiêu gì, động cơ nào và đối tượng này đã thực hiện các hành vi vi phạm tội như thế nào...

Luật sư Cường cho rằng cần phải làm rõ nguyên nhân điều kiện phạm tội, làm rõ hành vi phạm tội, đánh giá hậu quả của hành vi đối với xã hội, đồng thời xác định yếu tố đồng phạm trong vụ án này để xử lý triệt để đối với tất cả các đối tượng có liên quan. Việc khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nam chỉ là bước đầu của một vụ án hình sự. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ từng bước làm rõ, làm căn cứ để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này sẽ là bài học cho những người mang danh trí thức nhưng không nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội, không biết ơn đối với thành quả cách mạng và có tư tưởng chống đối, đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc.

Trong khi toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực, từng bước cố gắng để xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới thì có những người được coi là có năng lực, có uy tín trong xã hội lại thờ ơ, thậm chí đi ngược lại với mục tiêu chung, phủ nhận thành quả cách mạng, coi thường lãnh đạo Đảng, Nhà nước và có những phát ngôn, những hành động gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Những người này cần phải bị xử lý để răn đe, giáo dục đồng thời cũng là bài học để giáo dục chung cho xã hội, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

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