Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý các nội dung liên quan.

Thiên Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh vừa chủ trì cuộc họp nghe UBND phường Uông Bí báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển.

anh-chup-man-hinh-2026-02-01-luc-144754.png

Tại cuộc họp, lãnh đạo phường Uông Bí cho biết, quá trình thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn liên quan đến quy định chuyển tiếp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xác định thiệt hại thực tế đối với nhà ở, công trình và đơn giá tài sản gắn liền với đất. Các sở, ngành liên quan đã tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn UBND phường Uông Bí giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý các nội dung liên quan đến quy định chuyển tiếp theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội. Bên cạnh đó, Sở cần đẩy nhanh việc tham mưu điều chỉnh Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về việc xác định mức bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, công trình và đơn giá tài sản gắn liền với đất, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong triển khai thực hiện.

Đối với UBND phường Uông Bí, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận, phấn đấu bàn giao phần đất xây dựng công trình khám, chữa bệnh trong tháng 2/2026 và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3/2026 theo đúng cam kết. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác vận động và tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng.

#quảng ninh #thuỵ điển #uông bí #bệnh viện #dự án #mở rộng bệnh viện

Bài liên quan

Xã hội

Xem xét 3 phương thức đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, xem xét cả 3 phương thức nhà nước, tư nhân và hợp tác công tư PPP với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chiều 31/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt.

anh-chup-man-hinh-2026-01-31-luc-224034.png
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu các phương thức đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Xem chi tiết

Xã hội

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm khoáng sản ở Cao Bằng

Thanh tra Chính phủ phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Ngày 30/1, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 253/TB-TTCP Thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng (VLXD) tại UBND tỉnh Cao Bằng.

HÀNG LOẠT DỰ ÁN KHOÁNG SẢN CÓ VẤN ĐỀ

Xem chi tiết

Xã hội

Giả làm cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai để lừa làm 'sổ đỏ'

Đối tượng giả làm cán bộ công tác tại Văn phòng Đăng ký đất đai để lừa đảo làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 29/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố Trần Thị Dịu (sinh năm 1994, trú tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

photo-library-20260129134810-669c1f2e-2b4a-411f-8fc0-0ed22e7eb3f9-picture1.jpg
Đối tượng Trần Thị Dịu tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới