Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh vừa chủ trì cuộc họp nghe UBND phường Uông Bí báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển.

Tại cuộc họp, lãnh đạo phường Uông Bí cho biết, quá trình thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn liên quan đến quy định chuyển tiếp về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; xác định thiệt hại thực tế đối với nhà ở, công trình và đơn giá tài sản gắn liền với đất. Các sở, ngành liên quan đã tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương có văn bản hướng dẫn UBND phường Uông Bí giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đồng thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý các nội dung liên quan đến quy định chuyển tiếp theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội. Bên cạnh đó, Sở cần đẩy nhanh việc tham mưu điều chỉnh Quyết định số 40/2024/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng sớm có hướng dẫn cụ thể về việc xác định mức bồi thường thiệt hại đối với nhà ở, công trình và đơn giá tài sản gắn liền với đất, tạo cơ sở pháp lý thống nhất trong triển khai thực hiện.

Đối với UBND phường Uông Bí, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh việc tập trung nguồn lực, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để tạo sự đồng thuận, phấn đấu bàn giao phần đất xây dựng công trình khám, chữa bệnh trong tháng 2/2026 và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 3/2026 theo đúng cam kết. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác vận động và tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng.