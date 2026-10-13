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Chính trị

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học – công nghệ Việt Nam – Trung Quốc

Thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa ngày 13/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu chung trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số và năng lượng xanh.

Theo Trung Kiên/VOV Bắc Kinh

Sáng 13/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa.

Tại đây, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác về giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học – công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới và năng lượng xanh.

Cùng tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Về phía Đại học Thanh Hoa, có giáo sư Khưu Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Nhà trường và giáo sư Bành Cương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

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Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tới thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa

Giới thiệu về Nhà trường, giáo sư Khưu Dũng cho biết, sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, Đại học Thanh Hoa đã đạt nhiều thành tựu nổi bật về đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng đại học hàng đầu thế giới. Nhà trường đặc biệt chú trọng nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, với nhiều doanh nghiệp công nghệ cao trực thuộc đã niêm yết trên thị trường chứng khoán và vươn tầm ảnh hưởng quốc tế.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu (phải) và giáo sư Khưu Dũng, Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa

Giáo sư Khưu Dũng nhấn mạnh, tháng 4 năm nay, Đại học Thanh Hoa vinh dự là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ đó đến nay, Nhà trường đã nỗ lực hiện thực hóa các định hướng về hợp tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học – công nghệ và phát triển nhân lực giữa hai nước. Năm ngoái, Đại học Thanh Hoa tuyển 27 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam – mức cao nhất từ trước đến nay, trong đó toàn bộ được cấp học bổng. Nhà trường còn chủ trì Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Trung Quốc, góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác song phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng những thành tựu của Đại học Thanh Hoa trong suốt 115 năm phát triển, khẳng định vai trò của Nhà trường đối với sự phát triển của Trung Quốc cũng như quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam – Trung Quốc. Phó Thủ tướng ghi nhận đóng góp của Nhà trường trong việc tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học Việt Nam – Trung Quốc lần thứ hai, với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các trường đại học hai bên.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng giới thiệu Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, cùng các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài, phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới, năng lượng xanh và công nghệ dữ liệu

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới, năng lượng xanh và công nghệ dữ liệu; tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam; chuyển từ nghiên cứu học thuật sang hợp tác nghiên cứu chung, hình thành nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm và trung tâm nghiên cứu chung. Phó Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh cơ chế liên kết giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, phát triển các chương trình ươm tạo doanh nghiệp gắn với nhu cầu xã hội.

Sau buổi làm việc, Phó Thủ tướng và Đoàn đã tham quan Viện nghiên cứu công nghệ thông tin liên ngành của Đại học Thanh Hoa, tìm hiểu các nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, gồm robot hình người đa dụng, mô hình ngôn ngữ lớn ứng dụng trong dịch thuật, văn hóa – du lịch và công nghệ chip bán dẫn.

Được thành lập năm 1911, Đại học Thanh Hoa hiện có 32 viện, 54 khoa và 12 trường nội trú, là trường đại học toàn diện, nghiên cứu và mở, liên tục được đánh giá là một trong những trường hàng đầu Trung Quốc và thế giới.

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Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tham quan Viện nghiên cứu công nghệ thông tin liên ngành của Đại học Thanh Hoa
#Đại học Thanh Hoa #hợp tác Việt-Trung #giáo dục #đào tạo #nghiên cứu khoa học

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