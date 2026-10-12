Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10/2026.

Chuyến thăm vừa mang tính chất nhân dân vừa mang tính chất nhà nước của hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và sẽ tạo ra những thông điệp hữu nghị trong việc tăng cường tính thực chất, hiệu quả của hợp tác Quốc hội, góp phần cho sự phát triển chung của hai nước.

Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng được coi trọng