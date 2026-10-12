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Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc,sáng 12/10 tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Theo Lê Tuyết/VOV

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay, 12/10, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

vov.vn
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