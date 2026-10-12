Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay, 12/10, tại Thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc
Chuyến thăm chính thức Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc tiếp tục phát triển.
Sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc: Những thông điệp trong hợp tác Quốc hội
Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 11-15/10/2026.
Chuyến thăm vừa mang tính chất nhân dân vừa mang tính chất nhà nước của hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và sẽ tạo ra những thông điệp hữu nghị trong việc tăng cường tính thực chất, hiệu quả của hợp tác Quốc hội, góp phần cho sự phát triển chung của hai nước.
Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng được coi trọng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc
Chiều 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, chiều 11/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc.
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