Dấu hiệu nhận biết ngộ độc thực phẩm

Theo các chuyên gia sức khỏe, bạn hoàn toàn có thể tự nhận biết được các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm căn cứ vào các biểu hiện dưới đây:

Đau bụng

Đau bụng là một trong những biểu hiện của ngộ độc thực phẩm đầu tiên mà bạn thường gặp.

Trong trường hợp ngộ độc thực phẩm, các sinh vật gây hại có thể tạo ra độc tố gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột. Điều này có thể dẫn đến viêm đau ở dạ dày, làm xuất hiện triệu chứng đau bụng. Nguyên nhân gây ra triệu chứng đau là do sự co thắt cơ dạ dày vùng trên rốn hoặc ruột non quanh rốn để tăng tốc độ chuyển động tự nhiên của ống tiêu hóa nhằm loại bỏ các sinh vật gây hại càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, đau bụng là triệu chứng phổ biến của nhiều bệnh lý và tình trạng sức khỏe. Do đó, nếu triệu chứng này xuất hiện đơn lẻ vẫn chưa đủ để kết luận rằng bạn bị ngộ độc thực phẩm.

Tiêu chảy

Tiêu chảy là biểu hiện ngộ độc thực phẩm phổ biến, là tình trạng đi phân lỏng trên 3 lần trong khoảng thời gian 24 giờ. Đây là một triệu chứng ngộ độc thực phẩm điển hình, xảy ra khi tình trạng viêm khiến cho ruột làm việc kém hiệu quả trong quá trình tái hấp thu nước và các chất lỏng khác tiết ra trong quá trình tiêu hóa.

Cảm giác luôn muốn đi vệ sinh

Tần suất bị tiêu chảy nhiều có thể khiến cơ thể mất nước và các khoáng chất, nặng hơn có thể tụt huyết áp. Do đó, điều quan trọng là bạn cần bổ sung nước đầy đủ để duy trì lượng nước cho cơ thể, ổn định tuần hoàn.

Để kiểm tra xem có bị mất nước hay không, bạn hãy theo dõi màu của nước tiểu, bình thường là màu vàng nhạt hoặc trong. Nếu nước tiểu sẫm màu hơn, lượng nước tiểu ít đi, cảm giác luôn khát nước, môi khô là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mất nước nghiêm trọng.

Đau đầu

Ngoài 2 triệu chứng ngộ độc thực phẩm kể trên thì đau đầu, chóng mặt cũng có thể là dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể bị nhức đầu do các nguyên nhân như: căng thẳng, uống quá nhiều rượu, thức ăn có nhiều bột ngọt, mất nước và mệt mỏi… Do đó, dấu hiệu ngộ độc thực phẩm là nôn mửa và tiêu chảy dẫn đến đau đầu. Đặc biệt triệu chứng này thường xảy ra khi bệnh nhân mất nước và sốt.

Mệt mỏi và chán ăn

Trong một phần của phản ứng miễn dịch, cơ thể giải phóng các chất hóa học được gọi là cytokine. Cytokine có vai trò quan trọng điều hòa phản ứng miễn dịch cơ thể đối với tình trạng nhiễm trùng bằng cách truyền thông tin cho các tế bào miễn dịch tìm đến và tiêu diệt mầm bệnh. Quá trình này dẫn đến các biểu hiện như sốt, đau cơ, chán ăn, mệt mỏi.

Tóm lại, việc nắm rõ các dấu hiệu ngộ độc, sơ cứu đúng cách rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Đồng thời, nếu gặp phải tình trạng ngộ độc thực phẩm hãy liên hệ bác sĩ ngay để được điều trị kịp thời.