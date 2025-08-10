Dấu hiệu mắc ung thư nội mạc tử cung

Dấu hiệu chính của ung thư nội mạc tử cung thường là chảy máu âm đạo bất thường, như ra máu giữa chu kỳ kinh, sau mãn kinh, hoặc rong kinh kéo dài.

Nội mạc tử cung là lớp niêm mạc bao phủ toàn bộ mặt trong tử cung, có vai trò quan trọng trong việc thụ thai và bảo vệ quá trình mang thai ở phụ nữ. Hàng tháng dưới sự tác động của hormon sinh dục nữ, lớp niêm mạc tử cung sẽ phát triển dày lên, sẵn sàng nhận trứng thụ tinh làm tổ. Nếu sự thụ tinh không xảy ra, lớp nội mạc tử cung sẽ tự bong ra, gây ra sự hành kinh.

Sau khi kinh nguyệt kết thúc, lớp niêm mạc tử cung sẽ được tái tạo mới. Trong thời gian mang thai, lớp niêm mạc tử cung dày lên, trở thành lớp rất đặc biệt gọi là màng rụng vừa bảo vệ vừa cung cấp chất dinh dưỡng giúp phôi thai, nhau thai phát triển.

Ung thư nội mạc tử cung (còn gọi là ung thư biểu mô nội mạc tử cung ) bắt đầu từ các tế bào của lớp nội mạc tử cung. Đây là loại ung thư phổ biến nhất trong tử cung

Bệnh có thể xảy ra với phụ nữ ở mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất là ở người từ 50-70 tuổi hoặc sau mãn kinh. Bệnh lý này có sự liên quan chặt chẽ đến các yếu tố di truyền và nội tiết tố. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nhanh chóng và lan rộng đến các cơ quan khác trong cơ thể.

Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Khi phụ nữ mắc phải ung thư nội mạc tử cung, cơ thể thường xuất hiện các dấu hiệu và triệu chứng như:

Chảy máu âm đạo bất thường: Chảy máu âm đạo bất thường không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, biểu hiện bởi việc ra huyết âm đạo kéo dài, ra huyết giữa chu kỳ kinh, ra huyết sau mãn kinh, hành kinh không đều là dấu hiệu phổ biến và thường gặp nhất ở phụ nữ mắc bệnh.

Đau bụng hoặc đau vùng chậu: Đau bụng dữ dội hoặc đau nhức vùng chậu là những triệu chứng thường gặp ở giai đoạn sau của bệnh khi các khối u phát triển nhanh, gia tăng kích thước và gây áp lực lên các cơ quan lân cận, làm ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động hằng ngày của phụ nữ.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Nhiều bệnh nhân trải qua tình trạng sụt cân nhanh chóng và đáng kể trong thời gian ngắn mà không có sự thay đổi trong chế độ ăn uống, tập luyện hay chế độ sinh hoạt thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy nội mạc tử cung bị ung thư có những tiến triển nhanh và nghiêm trọng hơn.

Mệt mỏi, khó chịu kéo dài: Cảm giác mệt mỏi, khó chịu, thiếu năng lượng,… kéo dài là những triệu chứng mà chị em không nên bỏ qua, đây có thể là biểu hiện cho sự mất cân bằng của cơ thể khi bệnh bắt đầu hình thành và phát triển.

Nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ cơ thể có liên quan đến chảy máu âm đạo, đặc biệt là các triệu chứng xuất hiện sau thời kỳ mãn kinh, giữa các kỳ kinh và không liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt hoặc có các triệu chứng đau bụng dữ dội, đau đớn vùng chậu, mệt mỏi kéo dài; Sụt cân không rõ nguyên nhân… chị em nên đến gặp bác sĩ để được thăm khám và chẩn đoán ngay.

Ngoài ra, phụ nữ trong độ tuổi 50 trở lên hoặc những người có nguy cơ cao nên thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến sức khỏe phụ khoa.

Việc phát hiện sớm các triệu chứng, điều trị kịp thời với những phương pháp phù hợp, chính xác không chỉ mang lại hiệu quả cao trong điều trị mà còn giúp phụ nữ nhanh chóng cải thiện và phục hồi tốt sức khỏe.