Đau hạ sườn 1 ngày, người đàn ông vỡ u gan nguy kịch

Người bệnh mắc viêm gan B, xơ gan cần thăm khám định kỳ và tầm soát ung thư gan thường xuyên nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Bệnh nhân N.V.T, 66 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ sườn phải khoảng 1 ngày. Qua khai thác, bệnh nhân có tiền sử xơ gan do viêm gan B, đã được theo dõi trong nhiều năm. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng và chức năng đông máu bị rối loạn do bệnh gan mạn tính.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như siêu âm, chụp CT scan, các bác sĩ phát hiện khối u gan ở hạ phân thùy VI, kích thước 73x65x54mm, nghĩ nhiều đến ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) trong tình trạng dọa vỡ.

Hình ảnh khối u gan trên phim chụp - Ảnh BVCC

Đây là một biến chứng nguy hiểm, có nguy cơ gây xuất huyết trong ổ bụng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Bệnh nhân được nhập Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để tiếp tục theo dõi sát. Tuy nhiên, đến khoảng 16h cùng ngày, tình trạng bệnh diễn tiến xấu, người bệnh xuất hiện dấu hiệu tiền sốc với biểu hiện: Đau bụng tăng nhiều; Mạch nhanh 116 lần/phút.

Trước diễn biến khẩn cấp, sau khi hội chẩn, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp đã chẩn đoán u gan vỡ và chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh.

Toàn bộ quá trình giải thích tình trạng bệnh, hoàn tất xét nghiệm, chuẩn bị máu và phòng mổ được triển khai nhanh chóng, khẩn trương, đồng bộ.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và ê-kíp gây mê hồi sức, các bác sĩ đã kiểm soát tình trạng chảy máu trong ổ bụng, cắt trọn khối u gan để hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2,5 giờ và diễn ra thuận lợi. Người bệnh được truyền 2 đơn vị máu để hồi phục thể tích tuần hoàn.

Hiện tại, tình trạng sau mổ của bệnh nhân tạm thời ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại khoa.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh mắc viêm gan B, xơ gan cần thăm khám định kỳ và tầm soát ung thư gan thường xuyên nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Bệnh viện luôn nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, sẵn sàng cấp cứu và can thiệp kịp thời, mang lại cơ hội sống cho người bệnh trong những tình huống nguy kịch.

