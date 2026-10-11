Dấu ấn kinh tế - xã hội trong chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào

Các cơ quan truyền thông chính thức của Lào đăng tải nhiều bài viết ca ngợi kết quả chuyến thăm chính thức Lào từ ngày 8 - 9/10 của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của báo Pasaxon. Ảnh chụp màn hình: TTXVN phát.

Truyền thông Lào khẳng định chuyến thăm không chỉ củng cố vững chắc nền tảng chính trị, mà còn tạo xung lực mới, mang tính đột phá và thực chất trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược và an sinh xã hội giữa hai nước.

Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào và hãng Thông tấn Quốc gia Lào (KPL) khẳng định, cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng thành công rất tốt đẹp. Hai bên đã dành sự quan tâm đặc biệt để rà soát, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông và kinh tế huyết mạch; tái khẳng định quyết tâm triển khai các dự án trọng điểm nhằm thay đổi cục diện phát triển, giúp Lào hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi từ quốc gia không có biển trở thành trung tâm kết nối khu vực, tiêu biểu như dự án đường cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội, phát triển Cảng biển Vũng Áng, tuyến đường sắt kết nối và hệ thống đường ống dẫn xăng dầu.

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của báo Vientiane Mai. Ảnh chụp màn hhình: TTXVN

Báo Vientiane Mai đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc giám sát, đồng hành cùng chính phủ nhằm bảo đảm các thỏa thuận, hiệp định kinh tế - thương mại được thực thi nghiêm túc, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Dưới góc nhìn chuyên ngành kinh tế, tờ Kinh tế - Thương mại và trang tin điện tử kinh tế hàng đầu Lao Xperts của Lào đã phân tích sâu các số liệu ấn tượng được công bố tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Lào - Việt Nam 2026, diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào. Theo số liệu chính thức, trong 9 tháng đầu năm 2026, Chính phủ Lào đã phê duyệt đầu tư cho 45 dự án thuộc lĩnh vực quản lý và nhượng quyền với tổng giá trị lên tới 8,57 tỷ USD. Trong đó, nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Lào, đạt 4,7 tỷ USD (chiếm khoảng 55% tổng giá trị vốn đầu tư được phê duyệt).

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của tờ Kinh tế-thương mại. Ảnh chụp màn hình: TTXVN phát

Tờ Kinh tế - Thương mại còn tập trung phân tích sâu phát biểu của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith tại Hội nghị, trong đó khẳng định Chính phủ Lào luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư và đưa vào vận hành cơ chế quản lý “một cửa” dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng. Về phía Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực mũi nhọn mà Lào có tiềm năng như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến khoáng sản, năng lượng sạch, tài chính - ngân hàng, logistics, du lịch và chuyển đổi số.

Lao Xperts khẳng định dòng vốn đầu tư 4,7 tỷ USD từ Việt Nam đóng vai trò then chốt đối với chiến lược phát triển kinh tế của Lào, giúp mở rộng sản xuất và tạo việc làm. Lao Xperts cũng dẫn các ý kiến đóng góp từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Lào (LCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, kiến nghị các cơ quan quản lý tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch để biến các văn kiện hợp tác thành các dự án thực thi hiệu quả trên thực tế.

Sự kiện khép lại với lễ trao đổi 11 văn kiện hợp tác cấp chính phủ và 17 văn kiện hợp tác đầu tư doanh nghiệp - địa phương, tạo khung pháp lý vững chắc cho giai đoạn hợp tác mới.

Phản ánh các khía cạnh an sinh xã hội và công nghệ số, báo Laophattana News và Đài Phát thanh Thanh niên Lào khẳng định, dấu ấn đậm nét trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào lần này không chỉ dừng lại ở các dự án hạ tầng kinh tế lớn, mà còn lan tỏa trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân Lào thông qua các công trình hợp tác mang tầm chiến lược.

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của báo Laophattana News. Ảnh chụp màn hình: TTXVN phát

Trong lĩnh vực quản trị hiện đại, báo Laophattana News khẳng định việc bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và Căn cước công dân số, là một bước đột phá đúng thời điểm. Công trình này sẽ giúp Lào giải quyết triệt để bài toán rào cản về hạ tầng quản lý hành chính công, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Đài Phát thanh Thanh niên Lào. Ảnh chụp màn hình: TTXVN phát

Về khía cạnh chuyển đổi số địa phương, Đài Phát thanh Thanh niên Lào phản ánh đậm nét sự đồng hành của doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Lào, tiêu biểu là việc Công ty Star Telecom (Unitel) ký kết các Biên bản ghi nhớ (MoU) về chính quyền số, đô thị thông minh và dịch vụ công trực tuyến với thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak. Sự kiện này là minh chứng cho bước phát triển mới của các dự án hợp tác Việt Nam - Lào, chuyển mạnh sang chiều sâu công nghệ và quản trị thông minh trong giai đoạn phát triển mới.

Các cơ quan truyền thông của Lào kết luận, những kết quả thực chất trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hạ tầng và công nghệ số trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào lần này, chính là nền tảng vật chất vững chắc để tiếp tục vun đắp, phát triển và làm phong phú thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào anh em trong giai đoạn phát triển mới.