Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chiều 25/11, tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà My, TP Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Xúc động lễ viếng, truy điệu 3 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, từ ngày 14 – 19/11, thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại 5 thôn: Dương Yên, Đồng Trầu, Trà Sơn, Long và Trà Dương.

Qua khảo sát 10 khu vực với 14 điểm mộ, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại các thôn Dương Yên, Trà Sơn và Đồng Trầu. Đồng thời, lực lượng tìm kiếm đã lấy mẫu tại một vị trí mộ để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Sau nghi thức truy điệu, 3 hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My.

Thời gian tới, xã Trà My sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh thông tin, vận động người dân cung cấp tư liệu, nhân chứng và dấu tích liên quan, góp phần đưa thêm những liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường về an nghỉ cùng đồng đội.

Sau nghi thức truy điệu, 3 hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng bên cạnh đồng đội tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà My, TP Đà Nẵng.