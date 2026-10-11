Sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Trung Quốc. Ảnh: TTX.

Tham gia đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh-Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Cùng tham gia đoàn có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Minh Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam -Trung Quốc tiếp tục phát triển, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc ngày càng được tăng cường.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước; góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đóng góp vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước; góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác song phương.