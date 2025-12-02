Đập Ankroet 'tuyệt Tình Cốc’ giữa núi rừng hoang sơ, hút khách sống ảo

Hà Nội

Du lịch

Đập Ankroet Đà Lạt điểm đến hoang sơ, hồ nước xanh mát, rừng thông trải dài, nơi du khách có thể sống ảo, thư giãn và picnic cuối tuần.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ẩn mình giữa núi rừng Tây Nguyên, Đập Ankroet là một trong những địa điểm tại Đà Lạt còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng. Ảnh Sam Sam
Nơi đây còn được ví như “Tuyệt Tình Cốc thứ 2 tại Đà Lạt” nhờ hồ nước trong xanh, những vách đá nhuốm màu thời gian và rừng thông bạt ngàn, khiến bất cứ du khách nào ghé thăm cũng phải say lòng. Ảnh Sam Sam
Nước tại Đập Ankroet bắt nguồn từ mạch nước ngầm của núi LangBiang, tạo nên hồ nước rộng mênh mông với màu xanh tươi mát, phản chiếu khung cảnh thiên nhiên xung quanh như một bức tranh hữu tình. Ảnh Nguyễn Thị Hồng Tâm
Đây chính là điểm nhấn khiến Đập Ankroet trở thành nơi yêu thích của những người mê thiên nhiên và săn ảnh đẹp. Ảnh Nguyễn Thị Hồng Tâm
Để di chuyển đến đây, từ trung tâm thành phố, du khách có thể theo Google Maps đến khu du lịch Suối Vàng. Tiếp tục đi vài km đến ngã ba có rào chắn đỏ, rồi rẽ theo con đường có biển “Không phận sự miễn vào”, đi thêm khoảng 2 km nữa là sẽ đến hồ. Ảnh Nguyễn Thị Hồng Tâm
Dù đường vào không quá khó, nhưng một số đoạn nhỏ, dốc và trơn do rêu và lá thông, du khách nên lựa chọn giày có độ bám tốt để đảm bảo an toàn. Ảnh Nguyễn Thị Hồng Tâm
Hiện tại, Đập Ankroet vẫn là địa điểm tham quan miễn phí. Du khách có thể thỏa sức check-in, ghi lại những bức ảnh đẹp hoặc tổ chức cắm trại, picnic cùng bạn bè và gia đình. Ảnh Sam Sam
Tuy nhiên, vì nơi đây còn khá hoang sơ và không có người trông coi, mọi người cần lưu ý dọn sạch rác thải trước khi ra về, góp phần bảo vệ vẻ đẹp tự nhiên của hồ. Ảnh Nguyễn Thị Hồng Tâm
Khung cảnh tại Đập Ankroet mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức hút. Hồ nước trong xanh, xung quanh là rừng thông và vách đá hùng vĩ, tạo nên không gian lý tưởng để thư giãn, hít thở bầu không khí trong lành và tận hưởng những giây phút yên bình giữa núi rừng. Ảnh Bơ
Không chỉ là điểm sống ảo “chất phát ngất” với những góc chụp độc đáo, nơi đây còn là điểm dừng chân tuyệt vời cho những ai muốn trốn khỏi ồn ào phố thị. Ảnh Nguyễn Thị Hồng Tâm
Du khách đến Đập Ankroet có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị: đứng trên vách đá ngắm rừng xanh phía sau lưng, thu trọn hồ nước trong vắt làm background, hay cắm trại, nhóm lửa, nướng thịt và trò chuyện cuối tuần cùng bạn bè. Tuy nhiên, do nơi đây chưa khai thác dịch vụ ăn uống, bạn nên chuẩn bị đồ ăn, nước uống trước khi vào. Ảnh Tú Trinh
Với vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng và không gian trong lành, Đập Ankroet chính là lựa chọn lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, hòa mình cùng thiên nhiên và lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ tại Đà Lạt. Ảnh Bích Ngọc Bích
