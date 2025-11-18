Hà Nội

Du lịch

3 tọa độ 'săn' ánh sáng ở Đà Lạt khiến dân mê ảnh phát cuồng

Đà Lạt mùa sương mờ là thiên đường săn ánh sáng, nơi những tia nắng đầu ngày xuyên qua mây, hồ và đồi, tạo nên khung cảnh huyền ảo khó quên.

Đà Lạt không chỉ nổi tiếng với hoa cỏ bốn mùa, hồ nước trong veo và rừng thông bạt ngàn, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những du khách mê săn ánh sáng. Ảnh Internet
Khoảnh khắc bình minh rọi qua sương mù, mặt hồ phản chiếu ánh vàng hay cột sáng xuyên qua biển mây… đều khiến nơi này trở thành “thiên đường” của nhiếp ảnh và những trải nghiệm khó quên. Dưới đây là ba điểm đến bạn không thể bỏ qua trong hành trình tìm ánh sáng tại Đà Lạt. Ảnh Internet
Với không gian rộng lớn và mặt nước phẳng lặng, Hồ Tuyền Lâm là nơi lý tưởng để bắt đầu ngày mới. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán thông, tạo ra các vệt sáng lấp lánh trên mặt hồ. Ảnh Bùi Huy Tưởng
Làn sương mỏng lãng đãng như một lớp màn mờ, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo, tựa như một bức tranh thủy mặc sống động. Du khách có thể thong thả đi bộ quanh hồ, ngồi trên bến thuyền hay đơn giản chỉ là tận hưởng khoảnh khắc bình yên nơi núi rừng cao nguyên. Ảnh Bùi Huy Tưởng
Khác với sự tĩnh lặng của hồ, Đồi trà Cầu Đất mang đến cảm giác hùng vĩ và choáng ngợp. Những nương chè xanh mướt trải dài tới chân trời, được bao phủ bởi biển mây trắng xóa. Ảnh Trần Quang Anh
Khi mặt trời nhô lên, ánh sáng dần nhuộm biển mây chuyển từ trắng sang hồng, cam và vàng rực rỡ. Từ đỉnh đồi, du khách có thể phóng tầm mắt toàn cảnh, ghi lại những khoảnh khắc màu sắc kỳ diệu, tạo nên những bức ảnh vừa sống động vừa nghệ thuật.
Từ đỉnh Đồi Thiên Phúc Đức, thung lũng dưới chân hiện ra như một bức tranh sương mù huyền ảo. Khi mặt trời lên cao, ánh sáng mạnh mẽ chiếu qua những tầng mây, tạo thành các cột sáng thẳng tắp rọi xuống mặt đất. Ảnh Trần Quang Anh
Sự đối lập giữa ánh sáng và bóng tối khiến nơi này trở thành địa điểm săn ảnh lý tưởng, đặc biệt cho những ai yêu thích khung cảnh kịch tính và giàu cảm xúc. Ảnh TicoTravel
Để không bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất, du khách nên xuất phát thật sớm, chuẩn bị chân máy và ống kính rộng. Thời điểm mùa khô thường cho hiệu ứng ánh sáng tốt hơn, đồng thời sáng sớm Đà Lạt khá se lạnh, vì vậy áo khoác mỏng là cần thiết. Mang theo nước uống và đồ ăn nhẹ cũng giúp du khách tận hưởng trọn vẹn hành trình mà không bị gián đoạn. Ảnh Trần Quang Anh
Vân Giang (Tổng hợp)
#Điểm đến săn ánh sáng Đà Lạt #Khung cảnh bình minh huyền ảo #Khám phá hồ Tuyền Lâm #Chụp ảnh biển mây và bình minh #Trải nghiệm săn ảnh mùa khô

