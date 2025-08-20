Hà Nội

Đảo Nam Du có gì hấp dẫn đến mức ai cũng muốn quay lại?

Du lịch

Đảo Nam Du có gì hấp dẫn đến mức ai cũng muốn quay lại?

Nam Du hoang sơ với biển xanh, cát trắng, hải sản tươi ngon và trải nghiệm dân dã khiến du khách một lần đến là muốn quay lại ngay.

Vân Giang
Nam Du, quần đảo gồm 21 hòn đảo lớn nhỏ ở An Giang, vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ hiếm có. Biển xanh trong veo, cát trắng mịn và gió trời trong lành tạo nên một khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa bình yên.Ảnh Phương Tali
Không chỉ mê hoặc bởi cảnh sắc, Nam Du còn níu chân du khách bởi hải sản tươi ngon, những trải nghiệm dân dã và không khí thanh bình, khiến ai một lần đặt chân cũng muốn quay lại. Ảnh Phương Tali
Những bãi biển nơi đây là điểm nhấn đầu tiên khiến Nam Du nổi tiếng. Bãi Mến trên Hòn Lớn được nhiều du khách gọi là “thiên đường sống ảo” với cát trắng mịn, nước biển trong xanh như ngọc. Ảnh Phương Tali
Các bãi nhỏ quanh Hòn Hai Bờ Đập hay Hòn Mấu mang đến cảm giác hoang sơ, yên bình, ít người. Du khách có thể thong dong tản bộ dọc bờ biển, ngắm bình minh hoặc hoàng hôn rực rỡ soi bóng trên mặt nước. Ảnh Phương Tali
Nam Du còn sở hữu hệ sinh thái biển phong phú với san hô rực rỡ cùng nhiều loài cá, ốc, tôm, cua. Lặn biển ngắm san hô, câu cá, bắt nhum hay đi thuyền quanh đảo là những trải nghiệm khiến du khách mê mẩn. So với các đảo khác, san hô ở Nam Du vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên, chưa bị tác động nhiều bởi khai thác du lịch. Ảnh Phương Tali
Du khách còn có cơ hội trải nghiệm đời sống người dân địa phương. Tham quan làng chài Hòn Lớn, nghe chuyện nghề biển, tham gia câu cá cùng ngư dân hay bắt hải sản theo mùa đều là những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy ấn tượng, khiến hành trình thêm sống động. Ảnh Phương Tali
Nam Du cũng nổi tiếng với cảnh bình minh và hoàng hôn “hút hồn”. Dù đứng trên đỉnh núi, bãi biển hay trên thuyền, cảnh mặt trời đỏ rực phản chiếu trên mặt biển khiến du khách mê mẩn, ghi lại những bức ảnh đẹp như postcard.
Khác với các đảo du lịch nổi tiếng khác, Nam Du vẫn giữ được sự hoang sơ, yên tĩnh. Đây là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, tránh xa ồn ào, lắng nghe tiếng sóng vỗ và tận hưởng không khí trong lành. Ảnh Phương Tali
Ngoài ra hải sản tươi ngon cũng là một trong những điểm nhấn khó quên. Nhum nướng mỡ hành, bề bề rang muối, cá nướng muối ớt hay mực hấp… tất cả đều được chế biến ngay tại chỗ, mang đến hương vị tươi nguyên. Du khách có thể thưởng thức tại nhà hàng, quán ăn hay ngay trong làng chài, tạo nên trải nghiệm ẩm thực khó quên. Ảnh Phương Tali
Với biển xanh, bãi cát trắng, hải sản tươi ngon, trải nghiệm dân dã và không gian thanh bình, Nam Du hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành điểm du lịch đáng nhớ. Một lần đến Nam Du, du khách sẽ chẳng muốn rời đi, và lần sau sẽ muốn quay lại để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ còn sót lại của quần đảo. Ảnh Phương Tali
Vân Giang
#đảo Nam Du #du lịch Nam Du #bãi biển Nam Du #hệ sinh thái biển Nam Du #ẩm thực hải sản Nam Du #trải nghiệm dân dã Nam Du

