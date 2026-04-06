Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí - Giới trẻ

Đặng Tuấn Chinh ra sao sau cơn sốt 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò'?

Sau cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", đạo diễn Đặng Tuấn Chinh có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Anh cũng hoàn thành chương trình học thạc sĩ.

Như Phong

Đạo diễn triệu view

Đặng Tuấn Chinh sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, cha làm lao công, mẹ làm giúp việc. Bước vào đời với hành trang là con số 0 tròn trĩnh. Trước khi trở thành đạo diễn của “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”, Đặng Tuấn Chinh từng có quãng thời gian đầy thăng trầm.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp THPT, khi cánh cửa các trường kinh tế đóng sập, duy nhất một ngôi trường cao đẳng mới thành lập thông báo trúng tuyển, Đặng Tuấn Chinh vào ngành học “lạ hoắc” - diễn viên. Với ngoại hình ốm nhom, răng khấp khểnh, mặt đen và đầy mụn, anh vẫn gật đầu nhập học vì đó là cơ hội duy nhất để học cho bằng bạn bè mà chẳng biết tương lai.

tuan-chinh-2.jpg
Đạo diễn Đặng Tuấn Chinh. Ảnh: NVCC

Suốt những năm tháng ấy, thời gian biểu của anh là một vòng xoáy mưu sinh: Sáng đi học, chiều làm phục vụ tại quán gà rán và từ 12h đêm đến 2h sáng là hành trình đạp xe rong ruổi khắp Sài Gòn để bán bánh giò. Nhớ về thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh kể ước mơ của anh đơn giản chỉ là một chiếc xe tay ga, một chiếc điện thoại xịn và kiếm đủ 2 triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp ba mẹ.

Năm 2013, phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” gây sốt mạng xã hội, đưa cái tên Đặng Tuấn Chinh bước ra ánh sáng, thay đổi hoàn cảnh gia đình 180 độ. Dự án mở ra hàng loạt cơ hội cho nam đạo diễn. Từ đây, anh trở thành người đứng sau loạt sản phẩm đình đám, trong đó phải kể đến “Ghét gió! Tại gió làm mắt cay”, “Chuyện 2 nàng ế” (Hải Triều - Duy Khánh) hay MV “Xin đừng hái hoa” (Hồ Quang Hiếu)…

Thời điểm đó, Đặng Tuấn Chinh cao 1m76, nhưng chỉ nặng 48kg. Sau khi gây sốt với “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”, nam đạo diễn cũng có sự lột xác về ngoại hình với chiều cao 1m8 cùng cân nặng 75kg. Nhờ sự thay đổi này, Đặng Tuấn Chinh được nhiều người gọi là “hot boy bánh giò”. Thậm chí, từng có khán giả lầm tưởng anh là diễn viên.

tuan-chinh-3.jpg
Đặng Tuấn Chinh từng gây sốt với phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”. Ảnh NVCC

Lý do học thạc sĩ kinh tế

Dù thành danh, Đặng Tuấn Chinh vẫn khiêm tốn: “Đừng gọi Chinh là đạo diễn, vì Chinh không được đào tạo chính quy ngành đạo diễn. Tôi làm nghề bằng trải nghiệm của một người đi lên từ con số âm”. Sự nhạy bén thực tế đã đưa anh tiến xa hơn khi được mời về làm marketing cho các doanh nghiệp và chính thức giữ vị trí Giám đốc Marketing tại một ngân hàng vào năm 2018.

Có được những thành tựu trong nghề, Đặng Tuấn Chinh chọn tiếp tục việc học, trở thành Thạc sĩ Kinh tế của trường Đại học Kinh tế TP HCM. Động lực lớn nhất của anh chính là lời hứa với người ba đã mất – người luôn mong muốn anh sẽ đủ ăn, không còn nghèo khổ như ba mẹ anh. Với anh, tấm bằng thạc sĩ không chỉ là sự khẳng định về trình độ, mà còn là nén tâm hương anh dành tặng đấng sinh thành, minh chứng cho việc một "cậu bé bán bánh giò" năm nào nay đã thực sự trưởng thành bằng cả tâm hồn lẫn trí tuệ.

Đặng Tuấn Chinh, sinh năm 1992, sống tại TP HCM. Anh được nhiều bạn trẻ biết đến với vai trò đạo diễn của phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò. Bên cạnh đó còn có các series triệu view: Ghét gió! Tại gió làm mắt cay, Chuyện 2 nàng ế (Hải Triều - Duy Khánh), MV Xin đừng hái hoa (Hồ Quang Hiếu), MV Giữ em đi (Ngày Valentine trắng 2015)...

Xem video giới thiệu phim: Bước chân vào đời, Nguồn video: VFC
#đạo diễn Đặng Tuấn Chinh #Đặng Tuấn Chinh #bánh giò #đạo diễn #phim ngắn #thạc sĩ

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới