Dân văn phòng Hà Nội đu trend cắm hoa sữa, 'biến nỗi sợ thành niềm vui'

Khi loài hoa "thử thách khứu giác" trở thành chất liệu tạo niềm vui

Thu sang, Hà Nội lại khoác lên mình nét thơ mộng rất riêng, nhưng đi kèm với đó là mùa hoa sữa nở rộ - chủ đề luôn gây ra hai luồng ý kiến trái chiều . Với nhiều người, hương hoa sữa thoang thoảng trong gió đêm là biểu tượng trữ tình của thu Hà Nội; nhưng với không ít cư dân hay dân văn phòng làm việc gần những hàng cây lớn, đây lại là "cơn ác mộng" khứu giác vì mùi hương quá nồng gắt.

Tuy nhiên, thay vì nhăn mặt than phiền, giới trẻ và dân công sở năm nay đã chọn một cách tiếp cận vô cùng hóm hỉnh: "Đu trend" cắm bình hoa sữa ngay tại nơi làm việc.

Hoa sữa được dân công sở đem vào tận nơi làm việc. Ảnh: Trần Thư

Trên các diễn đàn và hội nhóm mạng xã hội lớn như Yêu Bếp, nhiều bài đăng chia sẻ hình ảnh những cành hoa sữa trĩu chùm được cắt tỉa cẩn thận, cắm trang trọng vào bình sứ ngay giữa văn phòng . Kèm theo đó là những dòng trạng thái "dở khóc dở cười" như: “Mỗi ngày làm việc dưới tán 20 cây hoa sữa là một lần thử thách lá phổi” hay “Mùi hoa sữa hòa cùng mùi KPI và deadline khiến cuộc đời thêm phần vô thường” .

Bình hoa đặc biệt của dân công sở. Ảnh: Trần Thư

Những góc check-in đặc biệt này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và bình luận đồng cảm, biến khoảnh khắc "ám ảnh" thường ngày thành làn sóng giải trí xả stress hiệu quả cho dân văn phòng .

Khảo sát thực tế: Từ góc phố đến bàn làm việc

Ghi nhận thực tế của PV Tri thức và Cuộc sống tại nhiều tuyến phố nổi tiếng về hoa sữa ở Hà Nội như Nguyễn Du, Thụy Khuê, Quán Thánh hay Duy Tân, hoa sữa năm nay nở rộ và đồng loạt. Bán kính tỏa hương rộng khiến các khu văn phòng nằm dọc các trục đường này hứng trọn luồng khí "đặc sản".

Chị Khánh Linh (30 tuổi, nhân viên truyền thông tại Nghĩa Đô) chia sẻ: "Công ty tôi nằm ngay gần hàng cây hoa sữa. Bình thường đi làm ngửi ngoài đường đã say, hôm rồi anh em trong phòng còn ngắt hẳn một cành to vào cắm giữa bàn họp để 'thanh lọc nghiệp chướng'. Ban đầu ai cũng hốt hoảng nhưng sau đó cả phòng lại kéo nhau vào chụp ảnh, biến thành câu chuyện vui cả ngày".

Chị Huyền (28 tuổi, Giảng Võ) cũng hóm hỉnh: "Nhiều người đùa rằng cắm hoa sữa trong phòng kín giống như một liệu trình thiền định thử thách sức bền. Mọi người đăng ảnh check-in lên mạng social không phải vì 'cuồng' hương hoa, mà chính là cách dân văn phòng biến cái sự bế tắc dịu dàng ấy thành niềm vui chung, gắn kết đồng nghiệp".

Việc biến một vấn đề gây tranh cãi thành trào lưu hài hước thể hiện tinh thần đón nhận cuộc sống đầy lạc quan của thế hệ trẻ. Hoa sữa "dù thương hay hận", dù nồng nàn hay ngột ngạt, vẫn là một mảnh ghép không thể thiếu của mùa thu Hà Nội . Và bằng sự sáng tạo của mình, dân công sở đã biến những chùm hoa sữa nhỏ bé thành nguồn năng lượng tích cực, xua tan căng thẳng công việc nơi văn phòng .