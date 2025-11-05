Hà Nội

Dẫn chung kết Liên Minh Huyền Thoại, MC nữ xinh đẹp khiến fan thổn thức

Cộng đồng trẻ

Dẫn chung kết Liên Minh Huyền Thoại, MC nữ xinh đẹp khiến fan thổn thức

Trong không khí sôi sục của Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2025 tại Trung Quốc, nhan sắc và phong thái nữ MC Candice đã trở thành tâm điểm.

Trầm Phương
Giải Chung kết thế giới 2025 (CKTG) đánh dấu cột mốc 15 năm của Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Esports, diễn ra tại Trung Quốc với chủ đề "Earn Your Legacy" (Kiếm tìm di sản của bạn). Đây là nơi hội tụ của những đội tuyển xuất sắc nhất toàn cầu, bao gồm các đại diện mạnh mẽ từ LCK (Hàn Quốc), LPL (Trung Quốc), LEC (Châu Âu) và LCS (Bắc Mỹ). (Ảnh: IGNV)
Trong không khí căng thẳng của những trận đấu, bóng hồng xinh đẹp là nữ MC Candice đã gây chú ý trong cộng đồng fan trên sân khấu các trận trực tiếp. (Ảnh: IGNV)
Cô không chỉ đảm nhận vai trò dẫn dắt các buổi phỏng vấn sau trận đấu mà còn khuấy động không khí sự kiện với phong thái tự tin và nhan sắc nổi bật của mình. (Ảnh: IGNV)
Candice, hay Dư Sương, là một trong những MC Esports nổi tiếng nhất của Trung Quốc, được người hâm mộ ưu ái gọi là "Nữ thần LPL". Cô đã gắn bó với giải đấu LPL và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lớn của LMHT như MSI và CKTG. (Ảnh: IGNV)
Với nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin và phong cách thời trang biến hóa, Candice luôn thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Trong những ngày dẫn dắt Tứ kết và Bán kết Worlds 2025 vừa qua, cô đã liên tục gây ấn tượng với khán giả, đặc biệt là khi khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy như chiếc đầm dạ hội màu vàng kim tuyến hoặc sườn xám truyền thống đầy duyên dáng. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ sở hữu ngoại hình "hút hồn", Candice còn được đánh giá cao nhờ kiến thức sâu rộng về LMHT và khả năng dẫn dắt, phỏng vấn lưu loát bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. (Ảnh: IGNV)
Điều này giúp các phần giao lưu với tuyển thủ trở nên thú vị, hấp dẫn và truyền tải trọn vẹn cảm xúc của cả người chiến thắng lẫn kẻ thua cuộc. (Ảnh: IGNV)
Candice là một phần không thể thiếu của giải đấu, giúp kết nối người hâm mộ với các ngôi sao eSports. (Ảnh: IGNV)
Những bức ảnh cô chụp cùng các tuyển thủ hàng đầu như Faker hay Ruler tại sự kiện luôn nhận được sự quan tâm khổng lồ từ cộng đồng, chứng minh sức hút không hề nhỏ của cô trong làng game. (Ảnh: IGNV)
#Candice #Chung kết LMHT 2025 #MC nữ đẹp #Esports Trung Quốc #Liên Minh Huyền Thoại #Cầu thủ Faker

