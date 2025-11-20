Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đàm Vĩnh Hưng - Thu Hoài tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Giải trí

Đàm Vĩnh Hưng - Thu Hoài tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

MC Thu Hoài, diễn viên Thu Trang, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Vân Trang..dành những lời đặc biệt gửi đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thu Cúc (tổng hợp)
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh họp lớp cùng các bạn và thầy cô giáo cũ. Anh còn gửi lời tri ân đến thầy cô. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng tải hình ảnh họp lớp cùng các bạn và thầy cô giáo cũ. Anh còn gửi lời tri ân đến thầy cô. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng.
“Thương kính chúc các thầy cô của em và các nhà giáo khác đang ở khắp mọi nơi trên quê hương Việt Nam luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc”, Đàm Vĩnh Hưng viết. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng.
“Thương kính chúc các thầy cô của em và các nhà giáo khác đang ở khắp mọi nơi trên quê hương Việt Nam luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc”, Đàm Vĩnh Hưng viết. Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng.
Các MC: Thu Hoài, Thái Dũng… tặng hoa nghệ sĩ Tú Oanh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: FB Thu Hoài.
Các MC: Thu Hoài, Thái Dũng… tặng hoa nghệ sĩ Tú Oanh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: FB Thu Hoài.
Thu Hoài viết: “Chúc mừng 20/11 cô giáo của chúng em. Chúc cô luôn rực rỡ rạng ngời như những bông hoa ạ”. Thái Dũng bày tỏ: “Cô giáo em người xinh xinh rất hay cười”. Ảnh: FB Thái Dũng.
Thu Hoài viết: “Chúc mừng 20/11 cô giáo của chúng em. Chúc cô luôn rực rỡ rạng ngời như những bông hoa ạ”. Thái Dũng bày tỏ: “Cô giáo em người xinh xinh rất hay cười”. Ảnh: FB Thái Dũng.
Vân Trang dành những lời đặc biệt gửi đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cô viết: “Chúc cho tất cả các thầy cô luôn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề, để tiếp tục lan toả tri thức và yêu thương đến cho các em”. Ảnh: FB Vân Trang.
Vân Trang dành những lời đặc biệt gửi đến các thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Cô viết: “Chúc cho tất cả các thầy cô luôn thật nhiều sức khỏe, luôn giữ mãi ngọn lửa yêu nghề, để tiếp tục lan toả tri thức và yêu thương đến cho các em”. Ảnh: FB Vân Trang.
Thu Trang viết trên trang cá nhân: “Sẽ luôn có những ‘người lái đò’ bảo vệ cho tuổi thơ của những đứa trẻ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thu Trang xin gửi lời chúc đẹp nhất đến các thầy cô - những người đã, đang và sẽ mãi đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình theo đuổi tri thức. Cảm ơn các thầy cô vì đã làm nên một điều vĩ đại, đó là tạo ra những thế hệ biết yêu thương, biết kiến tạo và không ngừng học hỏi”. Ảnh: FB Thu Trang.
Thu Trang viết trên trang cá nhân: “Sẽ luôn có những ‘người lái đò’ bảo vệ cho tuổi thơ của những đứa trẻ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thu Trang xin gửi lời chúc đẹp nhất đến các thầy cô - những người đã, đang và sẽ mãi đồng hành cùng các em nhỏ trên hành trình theo đuổi tri thức. Cảm ơn các thầy cô vì đã làm nên một điều vĩ đại, đó là tạo ra những thế hệ biết yêu thương, biết kiến tạo và không ngừng học hỏi”. Ảnh: FB Thu Trang.
Đăng Khôi bày tỏ: “Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Biết ơn các thầy cô giáo vì đã đồng hành dạy dỗ các con bằng cả tấm lòng. Kính chúc các thầy giáo cô giáo luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề và niềm hạnh phúc trên bục giảng”. Ảnh: FB Đăng Khôi.
Đăng Khôi bày tỏ: “Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Biết ơn các thầy cô giáo vì đã đồng hành dạy dỗ các con bằng cả tấm lòng. Kính chúc các thầy giáo cô giáo luôn giữ được ngọn lửa yêu nghề và niềm hạnh phúc trên bục giảng”. Ảnh: FB Đăng Khôi.
Thanh Thảo chúc các thầy cô sức khoẻ dồi dào, bình an trong cuộc sống. “Chúc cựu giáo viên Kim Thoa- bà ngoại của Jacky và Talia luôn mạnh khỏe và vui vẻ”, nữ ca sĩ còn dành lời đặc biệt đến mẹ ruột nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Thanh Thảo chúc các thầy cô sức khoẻ dồi dào, bình an trong cuộc sống. “Chúc cựu giáo viên Kim Thoa- bà ngoại của Jacky và Talia luôn mạnh khỏe và vui vẻ”, nữ ca sĩ còn dành lời đặc biệt đến mẹ ruột nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: FB Thanh Thảo.
Ca sĩ Hoàng Bách đến thăm NSND Trần Hiếu. Ảnh: FB Hoàng Bách.
Ca sĩ Hoàng Bách đến thăm NSND Trần Hiếu. Ảnh: FB Hoàng Bách.
Hoàng Bách bày tỏ: “Một kỷ niệm đẹp, đầm ấm và hạnh phúc cùng thầy tôi, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người mà tôi cùng rất nhiều học trò khác luôn coi như người cha thứ hai trong cuộc đời”. Ảnh: FB Hoàng Bách.
Hoàng Bách bày tỏ: “Một kỷ niệm đẹp, đầm ấm và hạnh phúc cùng thầy tôi, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, người mà tôi cùng rất nhiều học trò khác luôn coi như người cha thứ hai trong cuộc đời”. Ảnh: FB Hoàng Bách.
Thu Cúc (tổng hợp)
#ngày Nhà giáo Việt Nam #Sao Việt #tri ân thầy cô #Ngày Nhà giáo #Đàm Vĩnh Hưng #Vân Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT