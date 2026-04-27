Đắk Lắk: Trường Trần Quang Khải chi hơn 600 triệu sửa hàng rào

Trong lĩnh vực đầu tư công, công tác lựa chọn nhà thầu luôn được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là các dự án cải tạo hạ tầng giáo dục. Mới đây, tại Trường THPT Trần Quang Khải (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), gói thầu thi công xây dựng hạng mục "Sửa chữa, cải tạo hàng rào" đã chính thức gọi tên nhà thầu trúng thầu sau quy trình phê duyệt khắt khe.

Căn cứ pháp lý và lộ trình phê duyệt

Dựa trên tài liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), quy trình thực hiện gói thầu này diễn ra rất chặt chẽ: Ngày 22/04/2026: Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải ký Quyết định số 42/QĐ-TQK phê duyệt dự án và Quyết định số 43/QĐ-TQK phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Ngày 24/04/2026: Quyết định số 52/QĐ-TQK chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho đơn vị thực hiện.

Quyết định số 52/QĐ-TQK chính thức phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Anh Khôi. Nguồn MSC

Giá trị chỉ định thầu được phê duyệt là 639.777.000 đồng (Sáu trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng), đã bao gồm thuế VAT 8%. Phương thức thực hiện là hợp đồng trọn gói trong 60 ngày. Mọi bước triển khai đều bám sát Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Luật 90/2025/QH15 và các quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Nhà thầu được chỉ định thực hiện là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Việt Anh Khôi (Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Hữu Thấu, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Xét về năng lực, đây là một đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực Tây Nguyên. Dữ liệu ghi nhận nhà thầu này đã có kinh nghiệm thực hiện các dự án tại Đắk Lắk (15 gói), Phú Yên (3 gói) và Đắk Nông (1 gói).

Ý kiến chuyên gia: Tính khách quan trong đấu thầu

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn cho dự án hàng rào là phù hợp với hạn mức và tính chất cấp bách của công trình công ích. Tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, việc quản lý chặt chẽ hồ sơ năng lực nhà thầu là chìa khóa để đảm bảo chất lượng hàng rào sau thi công."

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích thêm: "Quyết định số 52/QĐ-TQK được ký ngày 24/04/2026 sau khi đã có biên bản hoàn thiện hợp đồng ngày 22/04/2026 là một trình tự logic về mặt hành chính. Nhà thầu Việt Anh Khôi với lịch sử trúng thầu dày dạn tại khu vực đã cho thấy tính minh bạch trong việc thực hiện các cam kết hợp đồng. Đây là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng đội vốn hoặc kéo dài thời gian thi công, vốn là những điểm yếu thường gặp trong các dự án nhỏ."

Dự án cải tạo hàng rào tại Trường THPT Trần Quang Khải với giá trị 639,7 triệu đồng là một minh chứng cho sự chuyên nghiệp trong công tác điều hành của chủ đầu tư. Từ khâu phê duyệt dự án đến khi lựa chọn nhà thầu, mọi bước đều có tính kế thừa và đúng trình tự pháp luật. Sự giám sát chặt chẽ từ phía đơn vị chủ quản cùng với năng lực đã được khẳng định của Công ty Việt Anh Khôi là cơ sở để người dân địa phương kỳ vọng vào một công trình chất lượng, an toàn và bền vững cho môi trường giáo dục.