Đại vận 9 sắp đến, người khôn phải tỉnh táo nắm cơ hội vàng

Xã hội sẽ thay đổi nhanh như chớp. Người khôn ngoan từ bỏ giấc mơ phô trương, theo đuổi sự nhỏ gọn, tinh gọn và linh hoạt mới là kẻ thắng.

Cửu Vận – giai đoạn vận khí gắn với yếu tố Hỏa mang đến một thời kỳ biến động khôn lường. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, khiến nhiều "giấc mơ to lớn" sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Trong khi đó, những nghề nhỏ, cửa tiệm bình dân, thậm chí là gánh hàng rong lại trụ vững và sống khỏe. Đó không chỉ là hiện tượng xã hội, mà còn là "dấu hiệu của thời vận". Trong kỷ nguyên này, linh hoạt mới là sức mạnh, còn ổn định mới là giá trị cốt lõi.

Cửu Vận – thời kỳ của biến động nhanh

Tam nguyên cửu vận là một khái niệm xuất hiện trong các học thuyết khi tính toán về thời gian. Đặc biệt xuất hiện nhiều trong phong thủy Huyền không phi tinh. Tam nguyên cửu vận là gì? Tam nguyên, tức là ba (3) nguyên bao gồm: Thượng nguyên, Trung nguyên, và Hạ nguyên. Mỗi nguyên kéo dài 60 năm. Ba nguyên ghép lại ta gọi là một Chu (kéo dài 180 năm).

Cửu vận, tức là chín (9) vận. Bao gồm từ vận 1 đến vận 9, mỗi vận kéo dài 20 năm. Vận 9, cửu vận tức là từ năm (2024 – 2043).

Theo quan niệm phong thủy, Cửu Vận là vận khí thuộc Hỏa. Hỏa tượng trưng cho sự bốc đồng, nhanh chóng và biến hóa liên tục. Bởi vậy, trong giai đoạn này, những gì tưởng chừng vững chắc, hoành tráng cũng có thể lung lay chỉ trong tích tắc. Giống như khi lái xe, xe càng to thì càng khó điều khiển, trong khi một chiếc xe nhỏ lại dễ xoay trở, ứng biến.

Kỷ nguyên "đại công ty" đã qua

Trước kia, trong Thất Vận, Bát Vận, ai cũng muốn vào công ty lớn, coi đó là "chén cơm sắt". Nhưng ngày nay, quy luật đã thay đổi. Dù là tập đoàn hàng nghìn nhân sự, cũng có thể nói sụp là sụp. Thế hệ trẻ tốt nghiệp đại học nhiều người chọn làm shipper, chạy xe công nghệ, mở gánh hàng ăn… vì công việc tuy nhỏ nhưng linh hoạt, có sức sống và ít phụ thuộc.

Có ý kiến cho rằng, những người làm nghề nhỏ ấy chỉ vì "không có cửa" vào doanh nghiệp lớn. Nhưng dưới góc nhìn dịch học, đó là sự thích ứng tự nhiên với vận khí thời cuộc. Xã hội biến đổi, phong thủy cũng chuyển động theo. Cửu Vận thiên về "nhỏ – linh hoạt – ổn định", chứ không ưa "đại – rỗng – viển vông".

Nghề nhỏ nhưng sống khỏe

Thực tế, ta dễ thấy nhiều cửa hàng hoành tráng đóng cửa, trong khi quán ăn sáng trước cổng trường hay gánh bún bên chợ lại đông nghẹt khách. Họ tồn tại nhờ ba yếu tố: Địa điểm – tay nghề – tình người. Như một thợ sửa khóa, chỉ vài phút có thể giải quyết sự cố, thu nhập ổn định, có nhà cửa, xe cộ, chẳng nợ nần, chẳng lo thất nghiệp. Cái "nhỏ" của nghề lại trở thành "đại" trong sự bình an.

Tương lai thuộc về kỹ năng sinh tồn

Trong Cửu Vận, giá trị không nằm ở bằng cấp hay danh xưng, mà ở kỹ năng thực tế để tự nuôi sống bản thân. Một quầy bánh mì được cả khu phố nhớ tên sau ba năm có khi còn bền vững hơn một nhân viên lương cứng ở công ty lớn. Điều quan trọng là không bị phụ thuộc, không bị đào thải khi dòng chảy xã hội thay đổi.

Nhiều người vẫn ôm mộng "một đêm thành tỷ phú". Nhưng trong Cửu Vận, tư duy đúng đắn là: Kiếm đều đặn, sống ổn định, tâm an nhiên. Chỉ cần mỗi ngày có đồng ra đồng vào, cuộc sống không gấp gáp, không hoảng loạn, đã là thành công. Đó chính là cái "tiểu an" dẫn tới "đại phúc".

Chữ "ổn" quan trọng hơn chữ "to"

Có thể bạn là chủ doanh nghiệp, bạn nghĩ chuyện đi bán hàng rong là không tưởng. Nhưng bản chất thông điệp không nằm ở hình thức công việc, mà ở cái "lý" ẩn bên trong: Thay vì chạy theo hào nhoáng, hãy bám vào sự ổn định. Thời thế luôn đổi thay, nhưng nguyên lý "nhỏ mà chắc" sẽ còn nguyên giá trị.

Thời Cửu Vận không cần mơ mộng những viễn cảnh lớn lao, càng không nên chạy theo cái gọi là "thể diện". Biết tự nuôi sống bản thân, biết xoay sở để đứng vững trong biến động, đó mới là sự thể diện bền lâu.

