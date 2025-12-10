Đại tướng Phan Văn Giang hội kiến Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Chiều 10/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Đại tướng Sergey Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Tham dự hội kiến có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Sergey Shoigu.

Phát biểu tại hội kiến, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam của Đại tướng Sergey Shoigu và đoàn đại biểu Liên bang Nga có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn hợp tác mới đã được lãnh đạo hai nước thống nhất vào tháng 5/2025.

Đại tướng Phan Văn Giang chân thành cảm ơn Đại tướng Sergey Shoigu trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga trước đây đã có những chỉ đạo sát sao, hiệu quả, để Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hoàn thành tượng đài các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ Thủ đô Moscow trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945); đồng thời thông tin tới Đại tướng Sergey Shoigu và đoàn công tác về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khánh thành tượng đài tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Liên Xô tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, để tri ân các chuyên gia quân sự Liên Xô từng giúp Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội kiến.

Tại hội kiến, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, ASEAN ngày càng đóng vai trò quan trọng trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác, trong đó có Liên bang Nga.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Việt Nam kiên quyết, kiên trì nguyên tắc giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thực hiện hiệu quả và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang và các thành viên đoàn Việt Nam tại hội kiến.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua tiếp tục được triển khai theo tinh thần “tin cậy, thiết thực, hiệu quả, toàn diện”, xứng đáng là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; duy trì phối hợp, tham vấn hiệu quả tại các cơ chế, diễn đàn đa phương quốc tế về quốc phòng, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, trong đó có Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam ủng hộ các hoạt động do Liên bang Nga và Lào chủ trì trong khuôn khổ Nhóm chuyên gia ADMM+ về Hành động mìn nhân đạo chu kỳ 2024 - 2027.

Đại tướng Sergey Shoigu phát biểu tại hội kiến.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới, Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực cùng quan tâm, như: Đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Đại tướng Sergey Shoigu và các thành viên đoàn Liên bang Nga tại hội kiến.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Liên bang Nga đã cử đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng Liên bang Nga sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cử khối quân nhân Nga tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

Về phần mình, Đại tướng Sergey Shoigu nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị, chân thành, gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Nga; cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử khối quân nhân tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Quang cảnh hội kiến.

Đại tướng Sergey Shoigu khẳng định, Liên bang Nga ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng. Đại tướng Sergey Shoigu mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: Đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng; trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.