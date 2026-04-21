Đai kéo giãn cổ bán tràn mạng: Coi chừng liệt, chấn thương

Thời gian gần đây, hàng loạt video trên TikTok đăng tải cảnh người dùng dùng đai kéo giãn vùng cổ treo lên xà hoặc cửa nhà để “kéo giãn đốt sống cổ”, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trong phần bình luận, không ít người hỏi mua theo, xem đây như giải pháp nhanh cho tình trạng đau cổ, thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, theo chuyên gia, hành động tưởng chừng đơn giản này có thể tiềm ẩn nguy cơ chấn thương nghiêm trọng nếu thực hiện sai cách.

Hình ảnh từ quảng cáo về dụng cụ kéo giãn cổ chữa thoát vị đĩa đệm.

Chỉ cần tìm kiếm từ khóa “dây kéo giãn cổ” trên TikTok, Facebook hay các sàn thương mại điện tử, người dùng dễ dàng bắt gặp nhiều sản phẩm giá vài trăm nghìn đồng, đi kèm những lời quảng cáo như “hỗ trợ giảm đau cổ vai gáy”, “giúp thư giãn vùng cổ”, “hỗ trợ cải thiện chèn ép thần kinh”.

Thậm chí, để tăng độ tin cậy, một số tài khoản còn chia sẻ trải nghiệm cá nhân rằng tình trạng đau mỏi cổ vai gáy được cải thiện sau thời gian ngắn sử dụng. Một tài khoản mạng xã hội cho biết từng thử nhiều phương pháp khác nhau nhưng sau khi dùng đai kéo giãn cổ thì thấy dễ chịu hơn.

Khảo sát cho thấy các sản phẩm này được bán phổ biến qua livestream, shop online và sàn thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm ghi thông tin xuất xứ nước ngoài, trong đó có sản phẩm ghi nơi sản xuất tại Trung Quốc. Một số mặt hàng đi kèm hướng dẫn sử dụng bằng tiếng nước ngoài, thiếu nhãn phụ tiếng Việt theo quy chuẩn hàng hóa lưu thông. Giá bán dao động khoảng 140.000 đồng đến hơn 200.000 đồng, tùy loại.

Các video minh họa thường quay cảnh người dùng treo mình bằng dây đai, thậm chí thả lỏng toàn bộ cơ thể.

Các sản phẩm được gắn giỏ hàng trên các nền tảng như Tiktok.

Kéo giãn cột sống cổ có thật, nhưng không thể tùy tiện làm theo mạng

Theo ThS.BS Calvin Q. Trịnh, Giám đốc Trung tâm HMR, kéo giãn cột sống cổ là phương pháp có thật trong y khoa, nhưng phải được thực hiện trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt. Trong cơ sở y tế, lực kéo được tính toán phù hợp với thể trạng từng bệnh nhân và theo dõi bằng thiết bị chuyên dụng.

Trong khi đó, việc tự sử dụng đai treo cổ tại nhà bằng cách tận dụng trọng lượng cơ thể có thể tạo áp lực vượt ngưỡng an toàn. Theo bác sĩ, điều này có nguy cơ gây tổn thương cột sống cổ, chèn ép dây thần kinh, yếu liệt tay chân hoặc biến chứng nặng hơn ở người có bệnh nền xương khớp.

Cảm giác dễ chịu ban đầu mà nhiều người lầm tưởng là hiệu quả điều trị thực chất có thể chỉ đến từ việc giãn cơ tạm thời. Nguy cơ đặc biệt cao ở những người bị thoát vị nặng, chèn ép tủy, trượt hoặc xẹp đốt sống, loãng xương, người cao tuổi. Đây là những trường hợp không nên tự ý áp dụng phương pháp kéo giãn.

Dưới góc độ pháp lý, việc quảng cáo sản phẩm với công dụng “chữa bệnh”, “điều trị dứt điểm” khi chưa được cấp phép hoặc không đủ căn cứ có thể bị xử lý theo quy định hiện hành. Việc kinh doanh thiết bị không rõ nguồn gốc, thiếu nhãn mác cũng tiềm ẩn rủi ro với người tiêu dùng.

Sản phẩm nhận về tay khách hàng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước lời hứa “thần kỳ”

“Dây treo cổ” không phải trường hợp cá biệt, mà nằm trong xu hướng nhiều thiết bị trị liệu tại nhà được quảng bá như giải pháp thay thế y tế chuyên nghiệp. Từ máy massage, đai lưng đến các phương pháp “tự chữa bệnh online”, ranh giới giữa hỗ trợ và điều trị đang bị làm mờ bởi những lời quảng cáo đánh trúng tâm lý muốn khỏi bệnh nhanh, rẻ và tiện.

Một dụng cụ giá vài trăm nghìn đồng có thể mang lại cảm giác thư giãn tức thời, nhưng cũng có thể kéo theo rủi ro sức khỏe nếu sử dụng sai cách. Trong bối cảnh thông tin thật - giả đan xen trên mạng xã hội, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời hứa hẹn quá mức về hiệu quả chữa bệnh.

Để đảm bảo an toàn, người dân tuyệt đối không tự ý thực hiện các biện pháp kéo giãn tại nhà bằng các thiết bị trôi nổi không rõ nguồn gốc. Bác sĩ đã đưa ra các khuyến cáo quan trọng: Thứ nhất, cần có chỉ định của bác sĩ: Bệnh nhân cần được thăm khám, chụp phim để đánh giá tình trạng cột sống trước khi thực hiện kéo giãn. Nếu đang bị trượt, xẹp hoặc nứt đốt sống, việc kéo giãn có thể gây hậu quả khôn lường. Thứ hai, sử dụng thiết bị kiểm soát trọng lượng: Nếu thực hiện tại nhà, cần chọn các thiết bị có ròng rọc và quả nặng để kiểm soát chính xác lực kéo, tránh dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể. Thứ ba, không nên lạm dụng: Kéo giãn chỉ là biện pháp hỗ trợ. Điều trị triệt để cần kết hợp bài tập phục hồi chức năng và điều chỉnh tư thế sinh hoạt. Bác sĩ khuyên người dân không nên vì sự dễ chịu nhất thời mà đánh đổi sức khỏe và tính mạng. Khi gặp các vấn đề về cơ xương khớp, hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và có phác đồ điều trị an toàn, hiệu quả.