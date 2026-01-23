Đại hội XIV nhận 898 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức quốc tế và kiều bào

Đại hội của Đảng ta đã nhận được tổng số 898 thư, điện mừng, thông điệp từ 167 chính đảng, 17 tổ chức quốc tế, 78 cá nhân, 242 tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 394 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ phiên khai mạc đến nay, Đại hội của Đảng ta nhận thêm 339 thư, điện mừng từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có 58 thư, điện từ các chính đảng, 11 thư, điện, thông điệp từ các tổ chức khu vực và quốc tế, 62 thư, điện từ các cá nhân, 120 thư, điện từ các tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài và 88 điện, thư từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thư, điện mừng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

I. Thư điện mừng của các chính đảng của các nước:

8 điện mừng từ các nước châu Á và châu Đại Dương, gồm: Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia, Đảng Công lý Nhân dân Malaysia, Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan, Đảng Dân chủ Thái Lan, Đảng Đại hội Tái thiết Timor-Leste, Đảng Dân chủ Turmenistan, Đảng Hành động Nhân dân Singapore, ảng Mặt trận Nhân dân Sri Lanka.

18 điện mừng từ các nước châu Âu, gồm: Đảng Armenia thịnh vượng, Đảng Cộng sản Ireland, Đảng Cộng sản Anh, Đảng Cộng sản Toàn Áo, Đảng Cộng sản Áo tại bang Steiermark, Đảng Xã hội chủ nghĩa Bulgaria, Đảng Cánh tả Đức, Đảng Cộng sản Hy Lạp, Đảng Liên minh Tiến bộ Syriza (Hy Lạp), Đảng Cộng sản Italia, Đảng Dân chủ Italia, Đảng Tái lập Cộng sản Italia, Đảng Cộng sản Luxembourg, Đảng Nước Nga Công bằng, Đảng Xã hội Pháp, Đảng Tiến bộ của nhân dân lao động Cyprus (AKEL), Đảng Liên minh nhân dân Galicia (Tây Ban Nha), Đảng Lao động Thuỵ Sĩ (Thuỵ Sĩ).

21 điện mừng từ các nước châu Mỹ, gồm: Đảng Tổ quốc của những cộng đồng - Phong trào Evita (Argentina), Đảng Dân chủ lao động Brazil, Đảng Cộng sản Canada, Đảng Xã hội Chile, Đảng Comunes (Colombia), Đảng Cộng sản Colombia, Đảng Tổ quốc của tất cả các đảng (Dominicana), Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Martí (El Salvador), Đảng Cộng sản Ecuador, Đảng Chúng ta là tổ quốc Ecuador, Đảng Cộng sản Ecuadorian (Ecuador), Liên minh Cách mạng toàn quốc Guatemala, Đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia Morena (Mexico), Đảng Cách mạng Thể chế (Mexico), Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Mỹ (Mỹ), Đảng Cộng sản Paraguay, Đảng Cộng sản Peru, Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Sandinista Nicaragoa, Đảng Phong trào vì Công bằng xã hội (Trinidad and Tobago), Đảng Mặt trận Rộng rãi Uruguay, Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela.

11 điện mừng từ các nước Trung Đông-châu Phi, gồm: Đảng Tương lai quốc gia Ai Cập, Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola, Đảng Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Dân chủ - Các lực lượng Bảo vệ Dân chủ (Burundi), Đảng Đại hội Dân chủ Quốc gia Ghana, Đảng Liên minh Hồi giáo Motalefeh (Iran), Đảng Cộng sản Lebanon, Đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa các Lực lượng bình dân Morocco, Đảng Công lý Phát triển Morocco, Đảng Cộng sản Nam Phi, Tổ chức Giải phóng Palestine, Đảng Cộng sản Sudan.

II. 11 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực: Liên đoàn Chữ thập đỏ - Trăng Lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), Uỷ ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới, Hội đồng Hoà bình Thế giới (WPC), Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (AFEO).

III. 62 điện mừng từ các cá nhân, trong đó có Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng Cư-rơ-gư-xtan, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Anh, Nghị sĩ Mác Hen-đrích ủng hộ Việt Nam, cùng lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, bộ ngành các nước và các đại sứ, Thượng nghị sĩ, Lãnh sự danh dự Việt Nam, nhân sĩ hữu nghị các nước...

IV. 120 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài.

V. 88 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các thông điệp thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm, chúc mừng những thành tựu to lớn của đất nước trong 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, viết tiếp trang sử hào hùng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

1. Điện mừng của Đảng Hành động Nhân dân Singapore (PAP) có đoạn viết:

Đảng Hành động Nhân dân Singapore đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được thời gian qua, phản ánh tầm nhìn và bản lĩnh kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như của nhân dân Việt Nam; trân trọng quan hệ hữu nghị bền chặt, lâu dài giữa hai Đảng, hai nước; mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, thông qua việc thiết lập Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore, nhằm tạo nền tảng thúc đẩy trao đổi cấp cao, cũng như tăng cường thảo luận về quản trị, hành chính công và chuyển đổi.

2. Đảng Công lý Nhân dân (PKR) Malaysia và Đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) gửi thư chúc mừng tới Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng PKR đánh giá Đại hội XIV là cột mốc quan trọng trong đời sống chính trị Việt Nam, tin tưởng kết quả Đại hội sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng và vai trò quốc tế của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng UMNO chúc mừng thành công của Đại hội và bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai đảng trong thời gian tới.

3. Điện mừng của Đảng Dân chủ Thái Lan có đoạn viết:

Đảng Dân chủ Thái Lan chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng và hạnh phúc; mong muốn quan hệ Thái Lan-Việt Nam và hợp tác ASEAN tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới, trong bối cảnh hai nước cùng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

4. Điện mừng của Đảng Dân chủ Đấu tranh Indonesia có đoạn viết:

Thế giới đã chứng kiến ​​Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn dắt và chỉ đạo nhân dân Việt Nam trong suốt dòng chảy lịch sử đến sự phát triển hiện đại của Việt Nam ngày nay. Không thể phủ nhận rằng, dưới sự lãnh đạo kiên định của Đảng, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nổi bật trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng quốc gia, xã hội hài hòa, ổn định và hạnh phúc của người dân. Thành tựu này là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn và sự cống hiến của Đảng cho công cuộc phục vụ nhân dân.

5. Điện mừng của Đảng Đại hội Dân tộc Tái thiết Timor-Leste (CNRT) có đoạn viết:

CNRT đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, trên nền tảng độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, qua đó thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài, sự lãnh đạo sáng suốt cùng ý chí kiên cường của nhân dân Việt Nam.

6. Điện mừng của Đảng nước Nga Công bằng có đoạn viết như sau:

Đảng Cộng sản Việt Nam có vai trò hết sức to lớn trong xây dựng một xã hội phát triển và công bằng, vì lợi ích dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa..., phát triển sản xuất, củng cố quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân được. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ mãi ổn định, thành công và thịnh vượng. Quan hệ Nga-Việt Nam sẽ có thêm xung lực để phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Quan hệ hợp tác giữa Đảng nước Nga Công bằng và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trên cơ sở đối thoại tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

7. Điện mừng của Đảng Lao động Thụy Sỹ có đoạn viết như sau:

Trong mọi giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn. Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên phát triển đi lên, được khởi đầu bằng Đại hội thành công này. Việt Nam tiếp tục là tấm gương quan trọng đối với tất cả các lực lượng tiến bộ và các đảng cộng sản trong cuộc đấu tranh vì cách mạng thế giới và trong việc chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau.

8. Điện mừng của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) có đoạn viết:

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng thông qua việc tổ chức Đại hội XIV, sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, Việt Nam tiếp tục khẳng định mô hình Chủ nghĩa xã hội Việt Nam đang vững bước hướng tới tương lai và kiến tạo kỷ nguyên thịnh vượng của dân tộc; là một chủ thể quan trọng trong việc hình thành một thế giới đa cực, đa trung tâm, vì hòa bình, độc lập và quyền tự quyết của các dân tộc.

9. Điện mừng của Đảng Cộng sản Bolivia (PCB) có đoạn viết:

Đại hội XIV sẽ củng cố sự đoàn kết và niềm tin của nhân dân Việt Nam cũng như thúc đẩy những tiền đề cần thiết để Việt Nam có thể đạt được những tiến bộ trong phát triển kinh tế - xã hội, tri thức khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo và chiến đấu của Đảng

10. Điện mừng của Đảng Cộng sản Colombia có đoạn viết:

Những thành tựu của 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động của việc áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin vào các điều kiện cụ thể của Việt Nam. Những kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy chủ nghĩa xã hội không phải là một công thức giáo điều, mà là một quá trình sống động, sáng tạo và gắn kết sâu sắc với những giải pháp đáp ứng nhu cầu của nhân dân lao động.

11. Điện mừng của Đảng Cộng sản Ecuador (PCE) có đoạn viết:

Đại hội lần này hiện thực hóa những bài học lịch sử về tinh thần kiên cường và bền bỉ của nhân dân Việt Nam. Tấm gương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã minh chứng với các dân tộc trên thế giới rằng sự kiên định trong đấu tranh của quần chúng nhân dân chính là con đường lịch sử dẫn tới hòa bình, tự do và hạnh phúc – những giá trị có thể đạt được trong chủ nghĩa xã hội với nền tảng vật chất và chính trị vững chắc.

12. Điện mừng của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) có đoạn viết:

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề ra tầm nhìn mới cho sự nghiệp phát triển của Việt Nam, củng cố vai trò, vị thế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.

13. Điện mừng của Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) có đoạn viết:

Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hỗ trợ của Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua; tin tưởng Ban Lãnh đạo mới sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi trong nhiệm kỳ tới.

14. Điện mừng của Đảng Tương lai Quốc gia Ai Cập có đoạn viết:

Đảng Tương lai Quốc gia tự hào về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Ai Cập và Việt Nam và mong muốn tăng cường các kênh tiếp xúc và phối hợp giữa hai đảng vì lợi ích chung và ủng hộ các nguyên tắc hòa bình và phát triển vì nhân dân hai nước.

15. Điện mừng của Đảng Cánh tả Đức có đoạn viết như sau:

Đảng Cánh tả Đức đánh giá rất cao những nỗ lực chính trị, ngoại giao năng động Việt Nam đang triển khai hướng tới hoà bình, chủ nghĩa đa phương, trật tự thế giới dựa trên luật định. Chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ những thành tựu kinh tế, nông nghiệp, chuyển đổi số Việt Nam đạt được, lợi ích của nhân dân được bảo đảm, đổi mới sáng tạo luôn song hành với phát triển xanh. Chúng tôi trông đợi Đại hội XIV để học hỏi thêm từ Việt Nam.

16. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) gửi thư chúc mừng Việt Nam về những thành tựu kinh tế-xã hội nổi bật, mức sống người dân được nâng cao và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; nhấn mạnh tăng trưởng bền vững và cải cách cơ cấu đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á; coi trọng quan hệ đối tác ngày càng rộng mở với Việt Nam và những đóng góp thiết thực của Việt Nam trong định hướng Chương trình và thúc đẩy hợp tác khu vực. Năm 2026 là thời điểm then chốt để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa việc củng cố và nâng tầm quan hệ đối tác, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới và tăng cường sự tham gia của Việt Nam vào các cơ chế và cơ sở dữ liệu của OECD.

17. Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) gửi thư chúc mừng, ghi nhận các định hướng lớn của Đại hội có sự tương đồng với các nguyên tắc và sứ mệnh của UNCTAD như tự chủ chiến lược, nâng cao khả năng chống chịu, đề cao vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo như những động lực then chốt của quá trình phát triển; khẳng định UNCTAD sẵn sàng tiếp tục hợp tác, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn, trong đó có Mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

18. Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang gửi thông điệp ghi hình chúc mừng Đại hội lần thứ XIV; ghi nhận việc Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và đạt thứ hạng cao về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu; nhấn mạnh vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển quốc gia của Việt Nam, đặc biệt là cam kết chính trị mạnh mẽ thể hiện trong Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Ông khẳng định WIPO sẵn sàng và cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam phát huy tiềm năng đổi mới sáng tạo gắn với sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam bao gồm hướng tới trở thành nền kinh tế công nghiệp hiện đại vào năm 2030 và quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.