Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế kết quả Đại hội XIV của Đảng

Chiều 23/1, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu tại họp báo quốc tế về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chiều 23/1, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng tổ chức Họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIV. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu tại họp báo.

ĐẠI HỘI THÀNH CÔNG RỰC RỠ, THÀNH CÔNG RẤT TỐT ĐẸP

Phát biểu tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời cảm ơn tới phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đưa tin về Đại hội giúp Nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế kịp thời nắm được những diễn biến, tình hình, thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rực rỡ, thành công rất tốt đẹp. Đây cũng là mốc son trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dòng chảy của dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến, anh hùng.

Đồng chí Tổng Bí thư tóm tắt các từ khóa của Đại hội XIV, đó là “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ, khoa học, vì dân, tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tự hào dân tộc, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. Qua đó cho thấy sự thành công của Đại hội cũng như những nét mới, những điều rất căn bản mà Đại hội XIV vừa quyết định.

“Đại hội XIV của Đảng thực sự là một Đại hội đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, và một lần nữa cảm ơn các nhà báo, phóng viên trong nước và nước ngoài đã lan tỏa tương đối đầy đủ tinh thần, khí thế, nội dung của Đại hội tới toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội XIV không chỉ thống nhất cao về nội dung các văn kiện, chương trình hành động của Đại hội mà còn thống nhất cao, tập trung trong lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư và các cơ quan lãnh đạo của Đảng như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư tham gia vào các công việc.

“Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là đại diện tiêu biểu cho khoảng 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội tụ đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ, và được Đại hội tín nhiệm cao bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng giữa hai kỳ Đại hội để gánh vác trọng trách trước Đảng, trước Nhân dân trong giai đoạn cách mạng mới”, Tổng Bí thư khẳng định.

Thông tin thêm về kết quả Đại hội, Tổng Bí thư cho biết, Đại hội đã định hướng xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước khóa XIV là tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, dám xả thân vì sự nghiệp cao cả của Đảng, vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

Đại hội cũng thống nhất đưa ra những quyết sách lịch sử để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với sức mạnh cội nguồn lịch sử dân tộc, với bề dày truyền thống của gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam, với sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, với sự cổ vũ, động viên, hợp tác của đông đảo bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất định sẽ xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Tại họp báo, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế chung quanh những kết quả quan trọng của Đại hội XIV của Đảng.

BÁO CHÍ TRUYỀN TẢI TINH THẦN, KHÍ THẾ VÀ NHỮNG QUYẾT SÁCH QUAN TRỌNG, CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẠI HỘI

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, sự quan tâm, phối hợp, đóng góp tích cực của các cơ quan, tổ chức, các nhà báo trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nêu rõ, buổi họp báo là diễn đàn đối thoại, truyền thông, thể hiện rõ tinh thần chủ động, minh bạch, trách nhiệm và nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ về đường lối, chủ trương, tầm nhìn phát triển đất nước.

Thông qua trao đổi, hỏi đáp thẳng thắn, cởi mở, thân tình, đồng chí Tổng Bí thư đã thông tin kịp thời một số nội dung mới, cốt lõi của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

"Ngay sau buổi họp báo hôm nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thông tin một cách chính xác, kịp thời, sinh động, có sức thuyết phục, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân Việt Nam", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí bám sát định hướng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, truyền tải tinh thần, khí thế và những quyết sách quan trọng, chiến lược của Đại hội đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế, tạo sự đồng thuận, lan tỏa sâu rộng để nhân dân hiểu đúng, tin tưởng tuyệt đối và đồng lòng ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sự ủng hộ quý báu của bạn bè quốc tế cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới.