Đắk Lắk: Liên hiệp Hội - thành viên tích cực của Mặt trận trong giai đoạn mới

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong giai đoạn mới, Liên hiệp Hội tỉnh tăng cường phối hợp, phát huy nguồn lực trí tuệ, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy Đắk Lắk phát triển bền vững.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk làm việc với Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk.

Phát huy sức mạnh trí thức trong khối đại đoàn kết

Trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật có vị trí đặc thù, là tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Thông qua hoạt động tập hợp, đoàn kết và phát huy vai trò trí thức, Liên hiệp Hội góp phần đưa tiếng nói của đội ngũ khoa học đến gần hơn với đời sống, tạo điều kiện để trí thức tham gia đóng góp ý kiến đối với những vấn đề quan trọng của địa phương.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, không gian phát triển của tỉnh được mở rộng, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tập hợp và phát huy nguồn lực trí thức. Đây cũng là điều kiện để Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng mạng lưới tập hợp đội ngũ trí thức, các hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ, phát huy tốt hơn tiềm năng, trí tuệ trong tỉnh.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk tích cực tham gia các hoạt động của Mặt trận, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức thành viên triển khai tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đây là kênh quan trọng để tiếng nói của trí thức được thể hiện trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không chỉ tham gia phản biện chính sách, đội ngũ trí thức còn có thể đóng góp trực tiếp vào những vấn đề thực tiễn, từ sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số đến phát triển nguồn nhân lực, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Theo TS. Phan Xuân Lĩnh- Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk: “Việc tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức cần gắn với yêu cầu phát triển của địa phương. Khi trí thức được tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến, những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn sẽ có thêm cơ sở khoa học, góp phần nâng cao chất lượng các quyết sách”

Liên hiệp Hội tỉnh không chỉ hướng đến đội ngũ trí thức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị mà còn chú trọng kết nối những người làm khoa học, kỹ thuật ở nhiều lĩnh vực. Sự đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm là nguồn lực quý để Liên hiệp Hội tham gia cùng Mặt trận và các tổ chức thành viên xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong giai đoạn mới, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững càng đòi hỏi sự đồng hành của đội ngũ trí thức. Phát huy nguồn lực này cần sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận giữ vai trò quan trọng trong tập hợp, kết nối và phát huy sức mạnh các tầng lớp nhân dân.

TS. Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Tọa đàm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2026

Tăng cường phối hợp, đồng hành vì sự phát triển của tỉnh

Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, diễn ra trong bối cảnh tỉnh bước vào không gian phát triển mới. Việc mở rộng địa bàn, quy mô dân số và nguồn lực tạo thêm cơ hội, đồng thời đặt ra những vấn đề cần được nghiên cứu, giải quyết trên cơ sở khoa học và thực tiễn.

Trong bối cảnh đó, tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp Hội với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên là yêu cầu thiết thực. Liên hiệp Hội có thể phát huy vai trò cầu nối, huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia tư vấn, phản biện, đóng góp sáng kiến cho những vấn đề địa phương quan tâm. Thông qua Mặt trận, những vấn đề từ cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân cũng có thể được chuyển tải đến đội ngũ trí thức để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Ông Trần Hữu Thế- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, đánh giá: “Liên hiệp Hội có thế mạnh tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học. Tăng cường phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt nguồn lực trí tuệ, đóng góp phần vào những vấn đề khoa học kỹ thuật thực tiễn của địa phương”.

Cùng với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục xây dựng cơ chế kết nối hiệu quả giữa trí thức với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng. Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực quan trọng của phát triển, đưa những ý tưởng, sáng kiến từ nghiên cứu và thực tiễn vào cuộc sống.

Mặt trận và các tổ chức thành viên có thế mạnh về tập hợp quần chúng, nắm bắt tình hình cơ sở; Liên hiệp Hội có thế mạnh về đội ngũ trí thức và tri thức khoa học. Khi hai nguồn lực này được kết nối, hoạt động tư vấn, phản biện xã hội sẽ thiết thực hơn, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với cuộc sống.

Đối với tỉnh Đắk Lắk sau hợp nhất, việc phát huy nguồn lực trí tuệ càng có ý nghĩa. Những vấn đề về phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ tài nguyên, chuyển đổi số, giáo dục, văn hóa và nâng cao đời sống Nhân dân đều cần sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học.

Với vai trò là thành viên của Mặt trận, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tập hợp đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; chủ động kết nối tri thức với nhu cầu phát triển của địa phương.

Trong không gian phát triển mới, mỗi đóng góp của trí thức đều có thể trở thành một phần của nguồn lực chung. Khi tiếng nói khoa học được lắng nghe và những sáng kiến thiết thực được tạo điều kiện đi vào cuộc sống, vai trò của Liên hiệp Hội trong khối đại đoàn kết toàn dân sẽ ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững./.