Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam tham dự Diễn đàn Vi điện tử Toàn Nga 2026

Từ ngày 27/9 đến 3/10, tại Đại học Khoa học - Công nghệ Sirius, Lãnh thổ Liên bang Sirius, Liên bang Nga, đã diễn ra Diễn đàn Vi điện tử Toàn Nga 2026 - một trong những diễn đàn chuyên ngành lớn của Nga về phát triển vi điện tử, cơ sở linh kiện điện tử và các công nghệ điện tử liên quan.

Được tổ chức lần thứ 12, Diễn đàn năm 2026 quy tụ hơn 2.500 chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và cơ quan quản lý của Nga, cùng các đại biểu đến từ Belarus, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Kazakhstan. Phát biểu chào mừng Diễn đàn, Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nền tảng công nghệ trong nước, gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất và ứng dụng thực tiễn.

Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin phát biểu chào mừng Diễn đàn Vi điện tử Toàn Nga 2026 qua video

Tham dự Diễn đàn, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đã có báo cáo quốc gia và chia sẻ tại hai phiên thảo luận chuyên đề về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vi điện tử và phát triển nguồn nhân lực cho ngành điện tử.

Tại phiên thảo luận về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vi điện tử do Quỹ Khoa học Nga (RSF) tổ chức ngày 28/9, PGS.TS Phạm Ngọc Linh tập trung phân tích những rào cản đối với hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vi điện tử, như sự phân mảnh địa chính trị và các chế độ kiểm soát xuất khẩu; chi phí cao của công cụ thiết kế điện tử (EDA) và sản xuất thử nghiệm đa dự án (MPW); hạn chế về hạ tầng phòng sạch và sự thiếu hụt đội ngũ chuyên gia trình độ cao.

Từ thực tiễn của Việt Nam, PGS.TS Phạm Ngọc Linh cho rằng, hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác dựa trên những thế mạnh bổ trợ. Trong đó, Nga có nền tảng về vật lý cơ bản, điện tử vật lý, bán dẫn công suất và linh kiện chịu bức xạ; Việt Nam có nguồn nhân lực STEM trẻ, năng lực thiết kế vi mạch đang phát triển và hệ sinh thái sản xuất điện tử quy mô lớn.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh đã giới thiệu tới bạn bè quốc tế về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phát phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ đó đề xuất “Kế hoạch hành động Sochi” với năm trụ cột hợp tác Việt Nam - Nga, gồm: thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Vi điện tử Việt Nam - Nga (VR-JMRC); chia sẻ các công cụ EDA mã nguồn mở; triển khai chương trình tài trợ nghiên cứu chung giữa Quỹ Khoa học Nga (RSF) và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED); phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo và trao đổi hai chiều; đồng thời huy động nguồn lực trí thức quốc tế thông qua mạng lưới VUSTA Global.

Tại phiên thảo luận “Bảo đảm nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử” do Đại học Nghiên cứu Quốc gia MIET chủ trì ngày 29/9, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng, nhu cầu và giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho ngành vi điện tử.

Toàn cảnh phiên thảo luận “Bảo đảm nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử”

Thứ trưởng Bộ Công Thương Liên bang Nga Vasily Shpak cho biết, thiếu hụt nhân lực đang là một trong những yếu tố hạn chế lớn đối với sự phát triển của ngành, với nhu cầu theo tám hướng công nghệ trọng điểm hiện lên tới gần 7.000 lao động. Theo đại diện Trung tâm Cơ sở đào tạo nhân lực vi điện tử thuộc Bộ Công Thương Nga, nhu cầu nhân lực trong giai đoạn 2028-2030 dự kiến khoảng 4.200 kỹ sư và 3.800 công nhân, kỹ thuật viên.

Các diễn giả tại phiên thảo luận “Bảo đảm nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử”

Phát biểu tại phiên thảo luận, PGS.TS Phạm Ngọc Linh giới thiệu về hệ thống đào tạo nhân lực vi điện tử của Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong đó có vi điện tử, thiết kế bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và vật liệu tiên tiến. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo tối thiểu 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực bán dẫn đến năm 2030 theo các Quyết định số 1017/QĐ-TTg và 1018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận “Bảo đảm nguồn nhân lực cho công nghiệp điện tử”

Bên cạnh những kết quả bước đầu, Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thách thức trong đào tạo nhân lực vi điện tử, như thiếu giảng viên, chuyên gia trình độ cao; chi phí đầu tư cho công cụ thiết kế và hạ tầng phòng sạch còn lớn; nguồn lực cho nghiên cứu và phát triển chưa được kết nối đồng bộ. Từ đó, PGS.TS. Phạm Ngọc Linh giới thiệu mô hình đào tạo theo hai lộ trình, gồm đào tạo chuyển đổi quy mô rộng và đào tạo chuyên sâu theo hướng nghiên cứu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm từ một số cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của Việt Nam.

Sự tham dự và đóng góp của đại diện Lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam tại Diễn đàn Vi điện tử Toàn Nga 2026 góp phần thúc đẩy trao đổi về phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vi điện tử, đồng thời mở ra những hướng hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Với vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học - công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.