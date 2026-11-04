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Chính trị

Đã quy tập 942 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Với sự hỗ trợ của máy móc, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, phát hiện thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ.

Theo Hà Vi/Znews.vn

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ngày 4/11, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Đội Quy tập tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.
Đội Quy tập tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ với tinh thần trách nhiệm cao. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ xử lý hơn 620 m3 đất và mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Tính riêng ngày 04/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập thêm 39 bộ hài cốt liệt sĩ; trong đó, 17 bộ có di vật kèm theo.

Công tác tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua hai đợt. Đợt 1 đã quy tập 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 15/10, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Tính đến hết ngày 4/11, đợt này đã quy tập 211 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 45 bộ có di vật.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 04/11, các lực lượng đã quy tập 942 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng; trong đó, 352 bộ có di vật. Có 909 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể: 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập đang tiếp tục được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027) do UBND TP.HCM ban hành ngày 26/10, Công viên Lê Thị Riêng dự kiến được cải tạo, chỉnh trang thành công viên tưởng niệm, dự kiến hoàn thành trước ngày 27/7/2027. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và các đơn vị liên quan triển khai.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là hành trình tri ân được thực hiện bằng trách nhiệm, khoa học công nghệ và sự chung tay của toàn xã hội, hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tính đến ngày 22/10, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 3.838 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 2.535 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước; 238 hài cốt tại Lào và 1.065 hài cốt tại Campuchia.

znews.vn
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Trong đợt 3, xã Đặng Thùy Trâm đã quy tập 5 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: UBND XÃ ĐẶNG THÙY TRÂM
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Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM, trong ngày 31/10, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Khối lượng đất được xử lý trong ngày hơn 625 m³. Để phục vụ công tác tìm kiếm, đơn vị huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn tham gia đào, vận chuyển đất.

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