Phát hiện, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ ở Khe Sanh

Lực lượng chức năng vừa phát hiện, quy tập một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại đồi Khe Cụt, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 02/11, thông tin từ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 cho biết, đơn vị vừa phát hiện, quy tập một bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cụt, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 30/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng đã phát hiện một bộ hài cốt tại khu vực đồi Khe Cụt, xã Khe Sanh.

Lực lượng chức năng đang quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau đó, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức cất bốc, đưa hài cốt về nhà quản trang để bảo quản, phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ theo quy định.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập các hài cốt liệt sĩ có thể còn nằm lại.