Đà Nẵng mưa trắng trời, nhiều khu vực lại ngập sâu

Xã hội

Mưa lớn trên diện rộng tiếp tục xuất hiện trở lại ở nhiều khu vực của TP Đà Nẵng gây ngập sâu, nhiều nơi chìm trong biển nước.

Thanh Hà
Sáng 3/11, mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở trung tâm TP Đà Nẵng bị ngập sâu, xe cộ đi lại khó khăn.
Nhiều tuyến đường ở phường Liên Chiểu như Âu Cơ, Đồng Kè, đường số 4, Tôn Đức Thắng chìm trong biển nước.
Thời điểm mưa ngập đúng giờ cao điểm sáng khiến giao thông qua các tuyến đường này bị tê liệt, hàng loạt phương tiện ùn ứ, chết máy giữa đường.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 2.11 đến 7h ngày 3.11), trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại nhiều nơi vượt mức 300mm.
Tại tuyến đường Âu Cơ, nước từ khu vực núi đổ xuống cuồn cuộn, tạo thành dòng chảy xiết, có nơi ngập hơn 0,5m và xuất hiện dòng xoáy nguy hiểm.
Nhiều xe máy, ô tô chết máy giữa đường khi cố vượt qua đoạn đường ngập nước.
Trước tình hình ngập nặng, UBND các địa phương như xã Hòa Vang, phường An Khê, Thanh Khê, Cẩm Lệ… đã khẩn cấp thông báo cho học sinh toàn bộ các cấp nghỉ học trong ngày 3/11.
Mưa lớn với cường độ cao trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng nghiêm trọng tại các vùng trũng thấp, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, chủ động di dời tài sản và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
Tại các tuyến Nguyễn Hữu Thọ, Núi Thành, Trưng Nữ Vương, 2/9… nước ngập sâu từng đoạn, nhiều người đi làm, đi học phải quay đầu tìm đường khác.
Người dân phải hợp sức dìu nhau qua dòng nước để tránh bị cuốn trôi.
Đợt mưa lũ kéo dài từ 25/10 đến 31/10 đã khiến 59 người thương vong; làm sập 78 nhà, hư hỏng 269 nhà; hàng loạt hư hại về giao thông, thiệt hại về nông nghiệp. Ước thiệt hại ban đầu hơn 837 tỷ đồng.
