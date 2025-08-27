Hà Nội

Đã mắt với dàn khí tài hiện đại xuất hiện tại Quảng trường Ba Đình

Xã hội

Các khí tài này tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh tổng hợp của quân đội và công an, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Tuấn Anh
Tối 27/8, trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, hàng loạt khí tài hiện đại, lực lượng chuyên trách của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã lần lượt xuất hiện.
Dẫn đầu là đội hình xe tăng hùng dũng. Những cỗ chiến xa bằng thép lăn bánh qua quảng trường, thể hiện sức mạnh áp đảo và uy phong của binh chủng tăng – thiết giáp.
Ngay sau đó, các loại pháo binh với nòng pháo vươn cao sừng sững tiến qua, gợi nhắc sức mạnh răn đe và năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Đáng chú ý, lực lượng tác chiến điện tử – thông tin với đội hình xe chuyên dụng cũng góp mặt, minh chứng cho bước phát triển của quân đội trong thời đại công nghệ cao, nơi sức mạnh không chỉ đến từ vũ khí truyền thống mà còn từ ưu thế trên không gian mạng và điện tử.
Lực lượng công binh góp mặt với đội hình khí tài đặc chủng, gồm những trang thiết bị phục vụ bảo đảm hoạt động mở đường, dựng cầu, khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, khẳng định vai trò thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng trong thời chiến cũng như thời bình.
Đội hình mô tô phân khối lớn của lực lượng công an tạo điểm nhấn mạnh mẽ, thể hiện tính kỷ luật và sự cơ động cao.
Tất cả hòa quyện thành bức tranh sinh động về sức mạnh tổng hợp của quân đội và công an, khẳng định quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, mang đến niềm tự hào, tin tưởng trong lòng người dân cả nước.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
Tuấn Anh
