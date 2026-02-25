Hà Nội

Sống Khỏe

Cứu trẻ 14 tuổi sốc mất máu nặng do chảy máu âm đạo kéo dài

Các bác sĩ đã phải hội chẩn khẩn cấp toàn viện, vừa hồi sức tích cực vừa phẫu thuật khâu cầm máu ngay trong đêm giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Thúy Nga

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đã tiếp nhận hơn 2.000 lượt khám, kịp thời cứu sống nhiều trường hợp có diễn tiến nặng được chuyển đến từ các địa phương.

Vào mùng 1 Tết, bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp nặng. Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân N.T.N.Q (14 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng sốc mất máu nặng, huyết áp chỉ còn 70/50 mmHg do chảy máu âm đạo kéo dài.

Các bác sĩ đã phải hội chẩn khẩn cấp toàn viện, vừa hồi sức tích cực vừa phẫu thuật khâu cầm máu ngay trong đêm để giúp em thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng nỗ lực giành giật sự sống cho sản phụ L.Th.Th. T (40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) bị hội chứng HELLP (tan máu, tăng men gan, giảm tiểu cầu).

Được biết, bệnh nhân được bệnh viện tuyến trước mổ cấp cứu khẩn vì lý do suy thai, nhưng do diễn biến nặng sau mổ nên đã chuyển đến Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ trong tình trạng rối loạn đông cầm máu và mất máu nặng, ảnh hưởng huyết động.

Đây là biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Bệnh viện đã huy động khẩn trương đầy đủ các chế phẩm máu: hồng cầu lắng, các yếu tố đông cầm máu, đặc biệt là tiểu cầu.

Ê-kíp các bác sĩ Sản khoa phối hợp cùng ê-kíp bác sĩ Ngoại khoa quyết định phẫu thuật thám sát cầm máu dưới sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

cap-cutr.jpg
Ca phẫu thuật cấp cứu - Ảnh BVCC

Vào mùng 6 Tết, bệnh viện tiếp tục cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân N.T.N (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) trong tình trạng vỡ ối sớm ở tuần thai thứ 37 trên nền suy tim nặng, bướu giáp, hở van tim 2 lá và có các cơn đau thắt ngực không ổn định.

Xác định đây là ca bệnh có nguy cơ cao, bệnh viện đã nhanh chóng liên hệ, mời ê-kíp bác sĩ chuyên khoa Tim mạch từ Bệnh viện Tim mạch TP Cần Thơ sang phối hợp hội chẩn và hỗ trợ trực tiếp. Với sự phối hợp liên viện nhịp nhàng cùng quy trình theo dõi sát sao, ca mổ đã diễn ra an toàn, đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé trong niềm hạnh phúc của gia đình.

Việc cứu sống thành công các ca bệnh nguy kịch ngay trong những ngày đầu năm không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình bệnh nhân, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Công tác trực cấp cứu xuyên Tết được đảm bảo nghiêm ngặt, góp phần mang lại sự bình an và khởi đầu thuận lợi cho các sản phụ cùng trẻ sơ sinh trong năm mới 2026.

