Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng cứu sống hai du khách bị sóng lớn cuốn trôi tại biển bãi Tiên (Đắk Lắk), đảm bảo an toàn và đưa họ đi cấp cứu.

Sáng 19/1, tại khu vực biển bãi Tiên (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), sóng lớn bất ngờ cuốn trôi 2 du khách trong nhóm 5 người quốc tịch nước ngoài khi đang tắm biển.

Lực lượng Biên phòng phối hợp các lực lượng khẩn trương tổ chức sơ cứu, đưa nạn nhân bị nạn đến cơ sở y tế. Ảnh nhandan.vn

Theo thông tin ban đầu, đoàn du lịch gồm 4 du khách mang quốc tịch nước ngoài và 1 hướng dẫn viên đến tắm biển tại khu vực bãi Tiên. Trong quá trình tắm biển, do sóng lớn và dòng chảy phức tạp, 2 du khách là ông Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và ông Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bất ngờ bị sóng đánh trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã nhanh chóng xác minh thông tin, tiếp cận hiện trường; đồng thời phối hợp Phòng PC07 (Công an tỉnh Đắk Lắk) cùng các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận, cứu du khách nước ngoài. Ảnh SKĐS

Bất chấp sóng mạnh, gió lớn và địa hình hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm tiếp cận nạn nhân, kịp thời đưa 2 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến hành sơ cứu ban đầu, trấn an tinh thần và chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Hiện sức khỏe các du khách đã ổn định.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các đoàn tham quan cần đặc biệt chú ý an toàn khi tắm biển tại những khu vực có địa hình hiểm trở và sóng lớn.