Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cứu sống hai du khách bị sóng lớn cuốn trôi tại biển bãi Tiên

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng cứu sống hai du khách bị sóng lớn cuốn trôi tại biển bãi Tiên (Đắk Lắk), đảm bảo an toàn và đưa họ đi cấp cứu.

Bình Nguyên

Sáng 19/1, tại khu vực biển bãi Tiên (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), sóng lớn bất ngờ cuốn trôi 2 du khách trong nhóm 5 người quốc tịch nước ngoài khi đang tắm biển.

Lực lượng Biên phòng phối hợp các lực lượng khẩn trương tổ chức sơ cứu, đưa nạn nhân bị nạn đến cơ sở y tế. Ảnh nhandan.vn

Lực lượng Biên phòng phối hợp các lực lượng khẩn trương tổ chức sơ cứu, đưa nạn nhân bị nạn đến cơ sở y tế. Ảnh nhandan.vn

Theo thông tin ban đầu, đoàn du lịch gồm 4 du khách mang quốc tịch nước ngoài và 1 hướng dẫn viên đến tắm biển tại khu vực bãi Tiên. Trong quá trình tắm biển, do sóng lớn và dòng chảy phức tạp, 2 du khách là ông Nicholas Theophanous (quốc tịch Đức) và ông Viled Danisl (quốc tịch Đan Mạch) bất ngờ bị sóng đánh trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Rô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) đã nhanh chóng xác minh thông tin, tiếp cận hiện trường; đồng thời phối hợp Phòng PC07 (Công an tỉnh Đắk Lắk) cùng các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận, cứu du khách nước ngoài. Ảnh SKĐS

Bất chấp sóng mạnh, gió lớn và địa hình hiểm trở, các cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm tiếp cận nạn nhân, kịp thời đưa 2 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiến hành sơ cứu ban đầu, trấn an tinh thần và chuyển đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Hiện sức khỏe các du khách đã ổn định.

Vụ việc là lời cảnh báo cho các đoàn tham quan cần đặc biệt chú ý an toàn khi tắm biển tại những khu vực có địa hình hiểm trở và sóng lớn.

#du khách #Đắk Lắk #cứu hộ #sóng lớn #bãi Tiên #an toàn

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cục Quản lý Dược thu hồi 8 mỹ phẩm chứa Miconazole

Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi 8 sản phẩm mỹ phẩm chứa Miconazole để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 30/QĐ-QLD ngày 13/01/2026 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm có chứa chất Miconazole; Miconazole nitrate.

Cụ thể, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 8 sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định này, bao gồm các loại dầu gội, bọt vệ sinh và dung dịch vệ sinh phụ nữ, gồm:

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hồi sức thành công bệnh nhi 15 tuổi ngừng tim vì đuối nước

Chỉ một phút lơ là, thiếu giám sát của người lớn cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cứu sống một bệnh nhi 15 tuổi ở Hà Nội trong tình trạng hôn mê sâu sau đuối nước tại nhà, nguy cơ tử vong rất cao.

Theo người trực tiếp cứu hộ và đưa vào viện, em G.B bị trượt chân ngã xuống hồ sâu trong lúc câu cá. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, em đã rơi vào tình trạng hôn mê, tím tái, ngừng thở và ngừng tuần hoàn.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

15 ngày giành sự sống cho nữ bệnh nhân 43 tuổi bị đuối nước mặn nguy kịch

Sau nhiều ngày cấp cứu, bệnh nhân bị đuối nước mặn nguy kịch được hồi phục chức năng phổi, rút ống nội khí quản và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, ngày 18/11/2025, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tiếp nhận một bệnh nhân nữ 43 tuổi bị đuối nước mặn, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tím tái, suy hô hấp nguy kịch. Chỉ số oxy máu của bệnh nhân ở mức cực kỳ thấp, đe dọa tính mạng từng phút.

Ngay lập tức, các bác sĩ phải đặt ống nội khí quản và tiến hành hồi sức khẩn cấp. Chụp CT ngực ghi nhận tổn thương lan tỏa hai phổi, phù hợp tình trạng tổn thương phổi cấp sau đuối nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới