Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng nặng tại Tây Ninh

Bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng viêm phổi nặng, được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi nguy cơ tử vong nhờ điều trị tích cực tại ICU.

Bình Nguyên

Theo VTV, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa cứu sống bệnh nhân 46 tuổi bị thủy đậu tự điều trị tại nhà dẫn đến suy hô hấp nặng, nguy cơ phải đặt nội khí quản và tử vong.

Bệnh nhân T., 46 tuổi, khởi phát bệnh với các nốt mụn nước lan rộng toàn thân. Do chủ quan, bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau bốn ngày, các triệu chứng trở nặng: khó thở tăng dần, sốt cao liên tục nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng báo động đỏ: khó thở nhiều, SpO2 giảm nặng, toàn thân có nhiều mụn nước đặc trưng của thủy đậu. Hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương lan tỏa cả hai phổi.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi nặng biến chứng từ thủy đậu ngày thứ tư, kèm tăng men gan và rối loạn oxy hóa máu. Nguy cơ phải đặt nội khí quản và tiến triển hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) rất cao.

Bệnh nhân được chuyển ngay vào khu cách ly của Khoa Hồi sức tích cực (ICU), áp dụng phác đồ điều trị tích cực: hỗ trợ thở máy không xâm lấn, thuốc kháng virus, kháng sinh phổ rộng và điều trị biến chứng toàn thân. Đây là cuộc "chạy đua với thời gian" để duy trì chức năng sống cho bệnh nhân.

Sau 4 ngày theo dõi và điều trị liên tục, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ đặt nội khí quản, được giảm mức hỗ trợ oxy và chuyển về Khoa Hô hấp để hồi phục. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Bệnh thủy đậu do virus Varicella-zoster (VZV) gây ra, đặc trưng bởi tình trạng phát ban ngứa với những nốt phồng rộp xuất hiện đầu tiên ở ngực, lưng, mặt, sau đó lan rộng ra toàn cơ thể.

Bệnh có thể xảy ra ở cả trẻ em và người lớn, thường gặp ở trẻ từ 2-5 tuổi. Thông thường, thủy đậu sẽ khởi phát sau khoảng 10 đến 21 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh và sẽ hết hoàn toàn sau 1-2 tuần.

Thủy đậu là một bệnh lý có khả năng lây lan nhanh chóng và bùng phát thành dịch nếu không có biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa tốt. Hơn nữa, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân có nguy cơ gặp nhiều biến chứng thủy đậu nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Biến chứng thủy đậu có thể gây bội nhiễm, đe dọa tính mạng. Ảnh minh hoạ/SKĐS

Các bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với bệnh thủy đậu. Nếu thấy sốt cao kéo dài, ban mọc nhanh và dày, kèm theo dấu hiệu nhiễm trùng da, khó thở, nôn nhiều, lơ mơ hay rối loạn ý thức… cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền như tiểu đường, xơ gan, suy giảm miễn dịch… càng cần đặc biệt lưu ý. Tiêm vaccine thủy đậu là cách phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng nặng nề, nguy hiểm đến tính mạng.

Cứu cụ bà 91 tuổi mắc 4 bệnh nguy kịch, tỷ lệ tử vong cao

Cụ bà bị suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim, thận mạn giai đoạn 4, cao huyết áp và viêm phổi - một bệnh cảnh nguy kịch với tỷ lệ tử vong rất cao ở người lớn tuổi.

Một cụ bà 91 tuổi rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp trên nền bệnh tim - thận mạn, cao huyết áp và viêm phổi nặng, tưởng chừng khó qua khỏi. Nhờ sự can thiệp kịp thời và điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cụ được thở máy, hồi phục ngoạn mục và cai máy thở thành công chỉ sau 3 ngày.

Trường hợp này là minh chứng rõ nét cho trình độ chuyên môn, tinh thần tận tâm của đội ngũ y bác sĩ trong hành trình điều trị cho người bệnh cao tuổi có nhiều bệnh lý nền phức tạp.

Tự điều trị gout tại nhà, người đàn ông 43 tuổi ở Phú Thọ bị biến chứng nặng

Do chủ quan, tự mua thuốc điều trị gout tại nhà suốt nhiều năm, người đàn ông 43 tuổi ở Phú Thọ nhập viện trong tình trạng biến chứng nặng, vận động khó khăn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân H.X.T. (43 tuổi) bị gout biến chứng nghiêm trọng.

Bệnh nhân nhập viện với nhiều khối u nổi quanh khớp bàn tay, khuỷu tay, gối và bàn chân. Các hạt tophi khắp tứ chi, biến dạng cấu trúc giải phẫu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, cầm nắm và đi lại.

Người phụ nữ bị hoại tử mặt nặng sau một năm tiêm filler

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TP HCM) vừa tiếp nhận phẫu thuật ca biến chứng nặng sau tiêm filler 1 năm.

Bệnh nhân là chị N.T.T.M (42 tuổi, sống ở TP HCM), đến bệnh viện trong tình trạng mặt và thái dương bên trái sưng rất to kèm theo đỏ sau tiêm filler cách đây một năm.

Theo chia sẻ, bệnh nhân đã tiêm filler cách đây một năm, nhưng trong tuần vừa rồi, sau khi đi ăn lẩu bò về, mặt chị M bắt đầu đau và sưng.

