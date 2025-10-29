Cứu sống bệnh nhân 46 tuổi mắc thủy đậu biến chứng nặng tại Tây Ninh

Theo VTV, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh vừa cứu sống bệnh nhân 46 tuổi bị thủy đậu tự điều trị tại nhà dẫn đến suy hô hấp nặng, nguy cơ phải đặt nội khí quản và tử vong.

Bệnh nhân T., 46 tuổi, khởi phát bệnh với các nốt mụn nước lan rộng toàn thân. Do chủ quan, bệnh nhân tự điều trị tại nhà. Tuy nhiên, sau bốn ngày, các triệu chứng trở nặng: khó thở tăng dần, sốt cao liên tục nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng báo động đỏ: khó thở nhiều, SpO2 giảm nặng, toàn thân có nhiều mụn nước đặc trưng của thủy đậu. Hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương lan tỏa cả hai phổi.

Bệnh nhân được chẩn đoán suy hô hấp do viêm phổi nặng biến chứng từ thủy đậu ngày thứ tư, kèm tăng men gan và rối loạn oxy hóa máu. Nguy cơ phải đặt nội khí quản và tiến triển hội chứng suy hô hấp cấp (ARDS) rất cao.

Bệnh nhân được chuyển ngay vào khu cách ly của Khoa Hồi sức tích cực (ICU), áp dụng phác đồ điều trị tích cực: hỗ trợ thở máy không xâm lấn, thuốc kháng virus, kháng sinh phổ rộng và điều trị biến chứng toàn thân. Đây là cuộc "chạy đua với thời gian" để duy trì chức năng sống cho bệnh nhân.

Sau 4 ngày theo dõi và điều trị liên tục, tình trạng hô hấp cải thiện rõ rệt. Bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ đặt nội khí quản, được giảm mức hỗ trợ oxy và chuyển về Khoa Hô hấp để hồi phục. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.

Bệnh thủy đậu do virus Varicella-zoster (VZV) gây ra, đặc trưng bởi tình trạng phát ban ngứa với những nốt phồng rộp xuất hiện đầu tiên ở ngực, lưng, mặt, sau đó lan rộng ra toàn cơ thể.

Bệnh có thể xảy ra ở cả trẻ em và người lớn, thường gặp ở trẻ từ 2-5 tuổi. Thông thường, thủy đậu sẽ khởi phát sau khoảng 10 đến 21 ngày kể từ khi tiếp xúc với nguồn bệnh và sẽ hết hoàn toàn sau 1-2 tuần.

Thủy đậu là một bệnh lý có khả năng lây lan nhanh chóng và bùng phát thành dịch nếu không có biện pháp kiểm soát và ngăn ngừa tốt. Hơn nữa, nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh nhân có nguy cơ gặp nhiều biến chứng thủy đậu nguy hiểm, thậm chí tử vong.

Biến chứng thủy đậu có thể gây bội nhiễm, đe dọa tính mạng. Ảnh minh hoạ/SKĐS

Các bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với bệnh thủy đậu. Nếu thấy sốt cao kéo dài, ban mọc nhanh và dày, kèm theo dấu hiệu nhiễm trùng da, khó thở, nôn nhiều, lơ mơ hay rối loạn ý thức… cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh nền như tiểu đường, xơ gan, suy giảm miễn dịch… càng cần đặc biệt lưu ý. Tiêm vaccine thủy đậu là cách phòng ngừa hiệu quả nhất, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng nặng nề, nguy hiểm đến tính mạng.