Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung thăm các bé mổ tim, tiếp tục hành trình nhân ái

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung cho biết, việc đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện là điều chị luôn mong muốn và nỗ lực như một lời biết ơn cuộc đời.

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung vừa có chuyến thăm các em bé vừa trải qua ca mổ tim, thông qua chương trình Vết sẹo cuộc đời. Chị cho biết, mình vô cùng may mắn khi có được duyên lành để giúp cứu sống trái tim của các bé. Chuyến thăm được chị chia sẻ qua video trên trang cá nhân.

“Trái tim tôi vô cùng thổn thức khi được ngắm nhìn các bé sau ca mổ thành công!”, cựu siêu mẫu bày tỏ.

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung thăm các em bé vừa trải qua ca mổ tim, thông qua chương trình Vết sẹo cuộc đời. Ảnh: NVCC

Trước đó, Vũ Cẩm Nhung đã đấu giá thành công bức tranh “Love” do Ngô Thanh Vân sáng tác trong dự án “Initiation – Sự khởi đầu”, với số tiền 73 triệu đồng được dành trọn cho Vết sẹo cuộc đời, nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho những em nhỏ khó khăn.

Cựu siêu mẫu cho biết việc đồng hành với Vết sẹo cuộc đời không chỉ là công tác thiện nguyện nhất thời, mà là cam kết lâu dài. “Tôi tiếp tục đồng hành cùng chương trình Vết sẹo cuộc đời để giúp cứu sống thêm thật nhiều các trái tim bé nhỏ. Mong các con khỏe mạnh trở lại và sẽ có một trái tim ấm áp để sống hạnh phúc và cống hiến cho đời năng lượng chân thiện mỹ!”.

Chương trình Vết sẹo cuộc đời (Scar of Life) là một sáng kiến từ thiện đầy nhân văn của Vietnam Children’s Fund, được xây dựng với mục đích kết nối những tấm lòng hảo tâm để mang lại cơ hội sống cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 15.000 trẻ em Việt Nam chào đời với dị tật tim, nhưng rất nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí phẫu thuật, vốn có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Từ khi ra đời, chương trình đã hỗ trợ hàng ngàn ca mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong lễ công bố “Vết sẹo cuộc đời 10”, ban tổ chức thông báo đã giúp hơn 2.300 trẻ em nghèo phẫu thuật tim, nhờ sự chung tay của các cá nhân, tổ chức và các nhà tài trợ. Ngoài việc phẫu thuật, chương trình còn giảm gánh nặng tài chính cho gia đình các em để có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung chia sẻ sẽ đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt tiên phong của làng mẫu Việt Nam thập niên 1990. Nổi tiếng từ khi 16-17 tuổi khi đoạt giải Hoa khôi Sinh viên Hà Nội và Á khôi 1 tại cuộc thi Khỏe đẹp – Thời trang – Thể thao, chị sớm khẳng định vị thế trên sàn catwalk. Năm 1994, Vũ Cẩm Nhung giành vị trí cao tại cuộc thi “Siêu mẫu châu Á” tại đảo Guam, Mỹ.

Dù đang ở đỉnh cao nghề người mẫu với thu nhập rất cao, chị bất ngờ quyết định rẽ hướng khi từ chối cơ hội sang London, Anh quốc làm người mẫu, để theo học Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, chị chuyển sang lĩnh vực kinh doanh.

Cuộc đời của Vũ Cẩm Nhung cũng trải qua nhiều thăng trầm trong khát vọng được trở thành một người mẹ. Chị đã từng thực hiện đến hơn 20 lần thụ tinh nhân tạo trong 9 năm để có con trai đầu lòng và tiếp tục 6 năm sau để có cô con gái.

Cũng chính vì bởi phải tiêm quá nhiều lần trong thủ thuật thụ tinh nhân tạo nên chị phải đối mặt với trầm cảm, do tác dụng phụ của thuốc… Tuy nhiên, với nghị lực mạnh mẽ, chị đã vượt qua và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ qua cuốn tự truyện “Bao giờ là đúng lúc” ra mắt năm 2019. Bởi vậy, việc đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện cũng như chương trình Vết sẹo cuộc đời là điều mà Vũ Cẩm Nhung luôn mong muốn và nỗ lực như một lời biết ơn cuộc đời.