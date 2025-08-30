Hà Nội

Thế giới

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii bị bắn chết ở Lviv

Thông tin nêu trên được chính Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trong một phát biểu đưa ra vào ngày 30/8

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Báo The Kyiv Independent hôm 30/8 cho biết cùng ngày, ông Andrii Parubii, một chính trị gia Ukraine từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đóng vai trò nổi bật trong Cách mạng Maidan, đã bị bắn chết ở Lviv.

Thông tin ban đầu từ Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho thấy một nhân vật chính trị đã bị sát hại sau một vụ nổ súng tại thành phố phía Tây Ukraine. Sau đó, nghị sĩ Iryna Herashchenko thuộc đảng Đoàn kết Châu Âu đã xác nhận với báo The Kyiv Independent rằng nạn nhân chính là ông Andrii Parubii.

Ông Andrii Parubii trong một phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine tại Kiev, Ukraine, vào ngày 19/2/2019 khi còn là Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Ảnh: Getty Images
Ông Andrii Parubii trong một phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine tại Kiev, Ukraine, vào ngày 19/2/2019 khi còn là Chủ tịch Quốc hội Ukraine. Ảnh: Getty Images

Về phần mình, trong một phát biểu đưa ra ngày 30/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận: “Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslav Kravchenko vừa thông báo cho tôi về những tình tiết ban đầu của vụ sát hại khủng khiếp ở Lviv. Ông Andrii Parubii đã qua đời”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm: “Tất cả các biện pháp cần thiết đã được triển khai trong quá trình điều tra và truy tìm kẻ sát nhân”.

Theo cảnh sát Ukraine, chính quyền nước này đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng trưa sau vụ nổ súng ở quận Frankivskyi, phía Nam thành phố Lviv. Nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường.

Các quan chức chưa đưa ra bình luận về nghi phạm tiềm năng hoặc động cơ gây án.

Ông Parubii, hưởng dương 54 tuổi, là một nghị sĩ kỳ cựu đến từ tỉnh Lviv, từng tham gia Cách mạng Cam năm 2004 và thành lập các đơn vị tình nguyện tự vệ trong thời kỳ Cách mạng Maidan 2013–2014.

Sau khi Tổng thống thân Liên bang Nga Viktor Yanukovych bị lật đổ sau Cách mạng Maidan, ông Parubii được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia.

Ông Parubii giữ chức vụ này từ tháng 2 đến tháng 8/2014, thời điểm Nga chiếm giữ Crimea và chiến sự ở Donbass khởi phát.

Sau đó, ông Parubii đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội từ năm 2014 đến năm 2016 và Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016 đến năm 2019.

Kể từ năm 2019, ông Parubii là thành viên của đảng Đoàn kết Châu Âu do cựu Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo.

