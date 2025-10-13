Cụ ông bị vòi xịt nước áp lực cao cứa đứt khí quản, thanh quản

Sử dụng không đúng cách thiết bị máy phun nước áp lực cao, cụ ông 74 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh vừa cấp cứu thành công cụ ông 74 tuổi bị vết thương hở phức tạp ở vùng cổ do trong lúc sử dụng máy xịt nước áp lực cao, bị dòng nước mạnh từ vòi xịt cắt sâu vào vùng cổ, gây chấn thương nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Theo thông tin từ người nhà, vài ngày trước nhập viện, nam bệnh nhân đang sử dụng máy xịt nước thì bất cẩn làm tuột tay, khiến tia nước mạnh vô tình cắt sâu vào vùng cổ. Cú va chạm khiến thanh quản và khí quản bị đứt, đồng thời gây vết thương hở ở cẳng tay.

Theo BS.CKII Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực (Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh), đây là một tai nạn vô cùng hy hữu và đặc biệt nguy hiểm.

Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng vết thương hở phức tạp vùng cổ, suy hô hấp cấp. Tổn thương gần như đứt toàn bộ nhóm cơ vùng cổ, rách thanh mạc, sụn giáp – sụn nhẫn bị hư hại, khí quản bị cắt ngang.

"Chỉ cần vết thương lan rộng thêm vài milimet và làm đứt động mạch cảnh hai bên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng", bác sĩ Phát thông tin.

Báo động đỏ nội viện được kích hoạt để cứu sống cụ ông. Ảnh: BV

Sau khi nhập viện, nhờ kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, bệnh viện đã huy động kịp thời nhiều chuyên khoa phối hợp phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống người bệnh trong thời điểm thập tử nhất sinh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa Hồi sức Tích cực (ICU) để theo dõi sát. Sau ba ngày, sức khỏe ổn định bệnh nhân được rút máy thở và chuyển sang Khoa Liên chuyên khoa để tiếp tục điều trị, chăm sóc phục hồi. Hiện bệnh nhân tiến triển tốt và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Trường hợp của cụ ông là một tai nạn hy hữu nhưng đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: BV

Qua sự cố trên là lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ các thiết bị gia dụng tưởng chừng vô hại. Mỗi người khi sử dụng thiết bị cần cẩn trọng, tuân thủ quy định an toàn để phòng tránh nguy cơ bị tai nạn.

Theo các bác sĩ máy xịt nước áp lực cao hiện nay được sử dụng khá phổ biến trong nhiều gia đình, dùng để dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, phương tiện, đẩy trôi bụi bẩn, bùn đất. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều địa phương đang bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh sau bão lũ, thiết bị này sẽ được sử dụng khá phổ biến.

BS.CKII Nguyễn Tấn Phát – Trưởng khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khuyến cáo, máy xịt nước áp lực cao có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng nếu sử dụng sai cách. Áp lực nước có thể đạt hàng trăm bar – đủ mạnh để xuyên qua da, cắt cơ hoặc làm đứt mạch máu.

Để tránh nguy hiểm, người sử dụng cần tuân thủ nghiêm các hướng dẫn an toàn, không chĩa vòi xịt vào vùng cổ, mặt hoặc những nơi có vết thương hở; Tránh để trẻ nhỏ tiếp cận thiết bị. Đồng thời nên đeo găng, kính hoặc đồ bảo hộ khi vận hành. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn, cần băng ép cầm máu tạm thời, giữ đường thở thông thoáng, đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất càng sớm càng tốt.