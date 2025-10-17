Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Coser U50 Malaysia gây sốt vì đẹp như thiếu nữ đôi mươi dù đã 47 tuổi

Số hóa

Coser U50 Malaysia gây sốt vì đẹp như thiếu nữ đôi mươi dù đã 47 tuổi

Nữ cosplayer nổi tiếng Malaysia khiến dân mạng choáng ngợp khi giữ được nhan sắc và vóc dáng trẻ trung khó tin ở tuổi 47.

Thiên Trang (th)
Le Josette, cosplayer và streamer người Malaysia, vừa bước sang tuổi 47 nhưng vẫn khiến fan ngỡ ngàng vì vẻ đẹp không tuổi.
Le Josette, cosplayer và streamer người Malaysia, vừa bước sang tuổi 47 nhưng vẫn khiến fan ngỡ ngàng vì vẻ đẹp không tuổi.
Cô sở hữu hơn 280.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 315.000 fan Instagram, là gương mặt quen thuộc trong giới cosplay Đông Nam Á.
Cô sở hữu hơn 280.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 315.000 fan Instagram, là gương mặt quen thuộc trong giới cosplay Đông Nam Á.
Người hâm mộ gọi cô là “coser U50” vì nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng và thần thái tự tin như gái đôi mươi.
Người hâm mộ gọi cô là “coser U50” vì nhan sắc trẻ trung, làn da mịn màng và thần thái tự tin như gái đôi mươi.
Josette thường đăng tải những bộ ảnh cosplay được đầu tư kỹ lưỡng, hóa thân từ nhân vật anime ngọt ngào đến các game girl quyến rũ.
Josette thường đăng tải những bộ ảnh cosplay được đầu tư kỹ lưỡng, hóa thân từ nhân vật anime ngọt ngào đến các game girl quyến rũ.
Ngoài cosplay, cô còn là streamer và gamer tích cực trên Twitch, thường xuyên giao lưu và trò chuyện cùng người hâm mộ.
Ngoài cosplay, cô còn là streamer và gamer tích cực trên Twitch, thường xuyên giao lưu và trò chuyện cùng người hâm mộ.
Cách nói chuyện duyên dáng, phong cách đa dạng và khả năng hóa thân linh hoạt giúp cô luôn giữ được sức hút mạnh mẽ.
Cách nói chuyện duyên dáng, phong cách đa dạng và khả năng hóa thân linh hoạt giúp cô luôn giữ được sức hút mạnh mẽ.
Josette cũng là content creator hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, gaming và phụ kiện cosplay nổi tiếng.
Josette cũng là content creator hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, gaming và phụ kiện cosplay nổi tiếng.
Với tinh thần đam mê, tự tin và năng lượng tích cực, “coser U50” Le Josette trở thành biểu tượng truyền cảm hứng rằng tuổi tác không thể ngăn cản vẻ đẹp và sức sống của phụ nữ.
Với tinh thần đam mê, tự tin và năng lượng tích cực, “coser U50” Le Josette trở thành biểu tượng truyền cảm hứng rằng tuổi tác không thể ngăn cản vẻ đẹp và sức sống của phụ nữ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (th)
#Le Josette #cosplayer Malaysia #cosplay U50 #vẻ đẹp không tuổi #streamer gamer #nghệ sĩ cosplay

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT