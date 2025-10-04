Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ghost of Yotei vượt xa Tsushima mở ra kiệt tác mới

Số hóa

Ghost of Yotei vượt xa Tsushima mở ra kiệt tác mới

Ghost of Yotei đưa game thủ vào hành trình báo thù đẫm máu của Atsu, mở rộng thế giới và lối chơi vượt trội, hứa hẹn vượt xa thành công của Ghost of Tsushima.

Thiên Trang (TH)
Ghost of Yotei lấy bối cảnh hàng trăm năm sau Tsushima, kể câu chuyện bi kịch của Atsu - nữ chiến binh quyết báo thù Yotei Lục Quỷ.
Ghost of Yotei lấy bối cảnh hàng trăm năm sau Tsushima, kể câu chuyện bi kịch của Atsu - nữ chiến binh quyết báo thù Yotei Lục Quỷ.
Ngay từ đầu game, Atsu đã phá bỏ chuẩn mực danh dự khi ám sát kẻ thù trong tình trạng say xỉn, thể hiện sự tàn nhẫn của hành trình này.
Ngay từ đầu game, Atsu đã phá bỏ chuẩn mực danh dự khi ám sát kẻ thù trong tình trạng say xỉn, thể hiện sự tàn nhẫn của hành trình này.
Cốt truyện phi tuyến cho phép người chơi chọn thứ tự tiêu diệt Lục Quỷ, mở ra các tiểu truyện báo thù độc lập đầy kịch tính.
Cốt truyện phi tuyến cho phép người chơi chọn thứ tự tiêu diệt Lục Quỷ, mở ra các tiểu truyện báo thù độc lập đầy kịch tính.
Thế giới mở vùng đất Ezo được xây dựng rộng lớn, nơi phụ tuyến hòa quyện nhuần nhuyễn vào cốt truyện, giúp hành trình khám phá luôn mới mẻ.
Thế giới mở vùng đất Ezo được xây dựng rộng lớn, nơi phụ tuyến hòa quyện nhuần nhuyễn vào cốt truyện, giúp hành trình khám phá luôn mới mẻ.
Hệ thống kỹ năng gắn liền với nhiệm vụ phụ khiến người chơi buộc phải tìm tòi để sở hữu lợi thế trong chiến đấu.
Hệ thống kỹ năng gắn liền với nhiệm vụ phụ khiến người chơi buộc phải tìm tòi để sở hữu lợi thế trong chiến đấu.
Các trận đấu boss thử thách với vũ khí đa dạng từ katana, cung tên đến bom khói, mang lại cảm giác điện ảnh mãn nhãn.
Các trận đấu boss thử thách với vũ khí đa dạng từ katana, cung tên đến bom khói, mang lại cảm giác điện ảnh mãn nhãn.
Yếu tố ẩn nấp được phát triển thông minh, khuyến khích sự tinh tế nhưng không bắt buộc, mở rộng cách tiếp cận trận chiến.
Yếu tố ẩn nấp được phát triển thông minh, khuyến khích sự tinh tế nhưng không bắt buộc, mở rộng cách tiếp cận trận chiến.
Với thời lượng khoảng 22 giờ cho cốt truyện chính, Ghost of Yotei khẳng định mình không chỉ kế thừa mà còn vượt qua Tsushima để trở thành kiệt tác mới.
Với thời lượng khoảng 22 giờ cho cốt truyện chính, Ghost of Yotei khẳng định mình không chỉ kế thừa mà còn vượt qua Tsushima để trở thành kiệt tác mới.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Ghost of Yotei #Tsushima #game hành động #trò chơi nhập vai #thế giới mở #game chiến đấu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT