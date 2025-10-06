Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Trường Thắng bị xử phạt 82 triệu đồng

Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Trường Thắng bị phạt 82 triệu, Công ty TNHH Noselab bị phạt 24 triệu đồng và nhiều cá nhân bị xử phạt...

Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP HCM vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các công ty, phòng khám, cá nhân... liên quan sai phạm trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Trường Thắng (27 Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP HCM) bị phạt 82 triệu, tước giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 2 tháng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở 1 tháng.

Các vi phạm ghi nhận: Lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Ngoài ra, hai cá nhân của công ty này là ông Nguyễn Đăng Lâm bị phạt 39 triệu đồng và ông Bùi Văn Thắng bị phạt 4 triệu đồng. Trong đó, ông Nguyễn Đăng Lâm còn buộc phải tháo gỡ xoá bỏ quảng cáo vi phạm khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Chẩn đoán y khoa Trường Thắng. Ảnh chụp màn hình

Trong danh sách xử phạt lần này của Sở Y tế TP HCM còn có Công ty TNHH Noselab (126 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán) bị phạt 24 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng. Đồng thời, BS Hồ Phi Nhạn của công ty này cũng bị phạt 37 triệu đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh 2 tháng...

Phòng Kiểm tra – Pháp chế (Sở Y tế TP HCM) vừa thông báo quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH Noselab (tại địa chỉ 126 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán) do nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động. Ảnh thuongtruong.com.vn

Trước đó, ngày 28/5/2024, Thanh tra Sở Y tế TP HCM đã ban hành Quyết định số 207/QĐ- XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Noselab số tiền 69 triệu đồng do có vi phạm hành chính tại địa chỉ 126 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5 (cũ), TP HCM.

Công ty TNHH Noselab từng bị xử phạt số tiền 69 triệu đồng/Ảnh nguồn sohuutritue.net.vn

Cụ thể, Thẩm mỹ viện Noselab có các vi phạm như: Người hành nghề không đăng ký khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật; Người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh; Hoạt động không có biển hiệu theo đúng quy định của pháp luật; Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Ngoài việc bị phạt tiền, Sở Y tế TP HCM đề nghị Thẩm mỹ viện Noselab phải xóa bỏ nội dung quảng cáo chưa được cơ quan quản lý xác nhận.

Được biết, Công ty TNHH Noselab (số ĐKDN 0315089058) được thành lập năm 2018, hiện do ông Hồ Phi Nhạn là người đại diện pháp luật, công ty hoạt động từ ngày 5/6/2018. Tuy nhiên, bác sĩ Nhạn cũng đang làm việc tại cơ sở thẩm mỹ khác.

Trước đó, tại Quyết định số 119 ngày 25/4/2023, Sở Y tế TP HCM đã xử phạt ông Hồ Phi Nhạn- Bác sĩ chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ (địa chỉ 658 Lê Hồng Phong, phường 10, Quận 10, TP HCM) số tiền 94,5 triệu đồng. Đồng thời, bị đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở trong thời hạn 18 tháng; Tịch thu tang vật vi phạm; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp là 2,5 triệu đồng có được do thực hiện hành vi vi phạm; Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Lý do xử phạt do mắc các sai phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (Lô hàng bao gồm: 32 hộp EPTQ Lidocain S100, 26 hộp EPTQ Lidocain S500, 11 hộp EPTQ Lidocain S300, 02 hộp Stella Classic, 04 hộp Elravie Premier, 03 hộp Cefixim 200 mg, 50 ống Ligonospan, 19 hộp Taxirid 1g, 04 túi Metronidazol Kabi, 08 hộp Alpha choay, 02 hộp Toxta, 10 hộp Solu Medrol, 02 hộp Botutax 200, 01 hộp Kim tiêm, 01 hộp KIm, bơm tiêm, 05 vỉ Paracetamol 500, 05 hộp Kim PT, 03 túi Dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, 14 túi Gạc y tế, 02 hộp Redensity 1,2, 25 ống Dexamethasone với giá trị lô hàng vi phạm: 13.980.000 đồng); Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.