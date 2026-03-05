Mỹ phẩm Dove bị thu hồi tại châu Âu, người tiêu dùng Việt cần lưu ý gì?

Vụ việc mỹ phẩm Dove bị thu hồi tại châu Âu đang nhận được sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng Việt Nam.





Sữa tắm, nước rửa tay Dove bị thu hồi vì chất cấm ảnh hưởng sức khỏe

Theo thông tin do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, dữ liệu từ hệ thống cảnh báo của European Commission, cơ quan chức năng tại Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Ý phát hiện một số sản phẩm lưu hành trên thị trường có chứa chất 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), còn gọi là Butylphenyl methylpropional. Đây là hoạt chất đã bị Liên minh châu Âu cấm sử dụng trong mỹ phẩm từ năm 2022 do nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt có thể tác động đến hệ sinh sản và gây kích ứng da nếu tiếp xúc kéo dài.

Các sản phẩm thuộc diện thu hồi gồm sữa tắm Dove surgras à l'huile d'amande douche 400ml (xuất xứ Hà Lan), sữa tắm và rửa mặt Dove MEN+CARE Fresh Awake Energising Scent 400ml (xuất xứ Vương quốc Anh), cùng nước rửa tay Dove (xuất xứ Đức). Bên cạnh đó, danh sách cảnh báo còn ghi nhận xịt khử mùi Rexona Sensitive Anti-Perspirant 48H 150ml, dầu gội Elseve Total Repair 5 Extreme 250ml và mặt nạ tóc Garnier Fructis Capelli Secchi 300ml do không đáp ứng tiêu chuẩn thành phần theo quy định của EU.

Việc thu hồi được thực hiện sau quá trình kiểm tra, giám sát thị trường và là biện pháp bắt buộc nhằm bảo đảm tuân thủ quy định an toàn mỹ phẩm vốn được đánh giá rất nghiêm ngặt tại châu Âu. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hệ sinh thái thương hiệu này đối diện với chương trình thu hồi.

Các sản phẩm Dove bị thu hồi tại châu Âu. Ảnh minh họa/Nguồn nguoiquansat.vn

Hồi cuối năm 2022, tập đoàn Unilever - đơn vị sở hữu Dove - từng thu hồi một số sản phẩm dầu gội khô Dove và TRESemmé tại Anh và nhiều nước châu Âu do nghi ngờ chứa Benzene, chất có khả năng gây ung thư nếu vượt ngưỡng an toàn. Sự việc buộc doanh nghiệp phải rút sản phẩm khỏi kệ và rà soát quy trình kiểm soát chất lượng.

Người tiêu dùng Việt cần lưu ý gì?

Các sản phẩm nêu trên đã bị cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia thu hồi do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh mua sắm xuyên biên giới ngày càng phổ biến, đặc biệt qua các nền tảng thương mại điện tử quốc tế hoặc hàng xách tay, không loại trừ khả năng những sản phẩm này vẫn có thể xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên thực hiện các bước sau: Kiểm tra bảng thành phần (Ingredients): Xem kỹ trên bao bì xem có chứa các tên như Butylphenyl methylpropional hoặc Lilial hay không. Nếu có, bạn nên ngưng sử dụng ngay.

Thận trọng với hàng xách tay: Ưu tiên mua hàng chính hãng có tem nhãn tiếng Việt và hạn sử dụng mới. Hàng xách tay không qua kiểm duyệt có thể là những lô hàng cũ hoặc hàng thuộc diện thu hồi tại nước sở tại nhưng vẫn được tuồn ra thị trường.

Theo dõi mã vạch/số lô: Nếu bạn đang dùng sản phẩm Dove sản xuất tại châu Âu, hãy đối chiếu số lô với danh sách cảnh báo trên hệ thống Safety Gate của EU nếu cảm thấy lo lắng.

Liên hệ nhà phân phối: Nếu mua hàng tại các siêu thị hoặc đại lý lớn, người tiêu dùng có thể liên hệ hotline chăm sóc khách hàng của Unilever Việt Nam để được xác nhận về tính an toàn của dòng sản phẩm mình đang dùng.