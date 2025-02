Xoài Non và Gil Lê ngày càng ngọt ngào và quấn quít

Thời gian gần đây, Xoài Non và Gil Lê không còn ẩn ý trong chuyện tình cảm mà thường xuyên đăng tải hình ảnh thân thiết, tình tứ bên nhau lên trang cá nhân. Không chỉ đưa nhau về nhà ra mắt, cặp đôi cũng nhiều lần lộ cách xưng hô vợ - chồng trên sóng livestream. Mới đây, Xoài Non còn dành riêng một bài đăng gắn thẻ Gil Lê: "Bé Trúc nhà em còn nhỏ nên hay mắc cỡ". Trong loạt ảnh, Gil Lê được Xoài Non cột tóc hai búi vô cùng đáng yêu. Khoảnh khắc đáng yêu của Gil Lê được Xoài Non bắt trọn. Ở phần bình luận, không ít người phải xuýt xoa trước màn "phát cẩu lương" này của cặp đôi. Trong dịp Tết năm nay, cặp đôi cũng đồng hành cùng với nhau khi đăng tải loạt ảnh đôi vào đúng ngày mồng 1 Tết. Trong loạt ảnh, Xoài Non và Gil Lê diện áo dài đôi tone màu nhã nhặn. Cả 2 trao nhau những ánh mắt tình cảm, cùng tạo dáng dễ thương. Trước đó, Gil Lê đăng tải bức ảnh đưa Xoài Non về nhà cùng đón năm mới cùng gia đình. Thời gian vừa qua, Xoài Non và Gil Lê dần công khai chuyện tình cảm sau thời gian úp mở. Chuyện tình cảm của cặp đôi ngày càng tốt đẹp. Cả hai đồng hành với nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Khi được nhiều người hỏi về chuyện về chung nhà, Xoài Non từng thẳng thắn đề cập. Cô hài hước chia sẻ: "Anh Trực (tức Gil Lê) vẫn chưa nhận ra mình đã lớn tuổi, nên mọi người cứ giục anh Trực đi. Bao giờ anh Trực hỏi cưới thì tôi sẽ cưới".

