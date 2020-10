Quen bạn gái qua mạng, hội anh em từng không ít lần “ôm hận”

Quen nhau qua game online, chàng trai Trung Quốc bất ngờ quen được hot girl. Từ những hình ảnh cô gái đăng tải, anh chàng đã nhanh chóng cảm thấy bị rung rinh bởi nhan sắc rất xinh đẹp của cô nàng. Cô gái này sở hữu ngoại hình rất giống con lai với đôi mắt to và sâu, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng muốt. Cô gái này sở hữu ngoại hình rất giống con lai với đôi mắt to và sâu, sống mũi thẳng tắp, làn da trắng muốt. Vậy nhưng đời không như mơ, ngày hẹn gặp mà anh chàng luôn mong chờ lại hóa thành trải nghiệm chẳng mấy vui vẻ. Bởi người bạn gái xinh như hot girl bấy lâu anh chàng vẫn nói chuyện cùng, trước mặt anh chỉ có một cô gái trông hết sức bình thường, thậm chí là kém sắc giật mình. Mắt cô nàng bé hơn rất nhiều, còn sưng húp, chiếc mũi cao thẳng đâu không thấy chỉ có một chiếc mũi to bè cực thô. Hành động cử chỉ của cô gái cũng rất thiếu nữ tính khiến chàng trai khó lòng chấp nhận việc có nên hẹn hò tiếp anh không. Trước đó, có không ít trường hợp hẹn hò online gây ra thảm hoạ tương tự. Tuy nhiên, bất chấp rủi ro có thể gặp phải, nhiều anh chàng vẫn cứ lao đầu vào để rồi sau tất cả lại ôm nhau khóc ròng. Một bạn gái quen qua mạng nữa là nữ sinh viên năm 3 trường đại học Vũ Hán - Tiểu Ninh, cô gái này có quen biết một chàng trai có tên Tiểu Lý. Đến khi gặp mặt, Tiểu Lý ngay lập tức bị “đứng hình” bởi cô nữ sinh Tiểu Ninh đáng yêu ngày nào giờ bỗng nhiên biến thành một người trông già hơn và thậm chí còn nặng tới gần 70kg. Vì trót mời “nàng” đi chơi nên Tiểu Lý vẫn mời cô đi ăn rồi tính nói chia tay.Thảm họa yêu qua mạng chưa dừng lại khi liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc khiến cộng đồng cười không ngậm được mồm. Chàng trai và cô gái này đã quen qua game, thường xuyên nói chuyện, tâm sự với nhau. Qua một thời gian trò chuyện khá hợp, hai người đã quyết định gặp nhau để tiến tới mối quan hệ chính thức hơn. Tới ngày gặp mặt, anh chàng thậm chí không thể nhận ra đó là cô gái đã nói chuyện với mình. Nhan sắc của hot girl sống ảo này ngoài đời và hình ảnh cô gửi cho anh trước khi đến gặp mặt khác nhau một trời một vực. Tương tự, một chàng trai khác cũng làm quen được một cô gái qua mạng, anh chàng còn cảm thấy tự hào bạn gái online là hot girl khá nổi với phong cách Gothic trên mạng xã hội. Thế nhưng khi gặp mặt anh chàng này phải thất vọng toàn tập khi gặp người yêu ngoài đời thật. Không còn những filter chỉnh sửa, hóa ra nhan sắc của cô gái không hề xinh đẹp, ấn tượng mà thậm chí còn rất mũm mĩm, nặng nề khác xa trong ảnh. Hay như trường hợp của một chàng trai khác phải chi 1000 tệ (khoảng 3,5 triệu) cho cuộc hẹn hò, nói chuyện 2 tiếng với một cô gái quen qua mạng vì nghĩ rằng mình sắp được gặp nàng hot girl có nhan sắc rất xinh đẹp, quyến rũ ngoài đời. Tuy nhiên khi đến nơi, anh chàng “vỡ mộng" ngay lập tức khi xuất hiện trước mặt anh không phải là cô gái mảnh mai, cao ráo với khuôn mặt xinh đẹp mà lại một cô nàng có thân hình mập mạp, làn da xỉn màu. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Giới trẻ bây giờ đi du lịch chỉ cốt để checkin sống ảo? - Nguồn: VTV24

