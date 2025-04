Nguyễn Lâm Thảo Tâm bị thú cưng "tấn công", gương mặt bị ảnh hưởng

Nguyễn Lâm Thảo Tâm cho biết trong lúc ngủ, hai chú mèo cưng đang trêu đùa đúng lúc cô quay mặt qua, vì vậy cô đã bị một chú mèo còn lại cào vào mắt. "Ngồi khóc huhu vì vừa đau vừa tủi thân. Giờ sao đi ngủ lại đây trời", nàng hot girl IELTS buồn bã nói thêm. Trong một số tấm hình do Thảo Tâm chia sẻ, đôi mắt của cô sau bị mèo cào đã trở nên sưng to. Phần da mắt lộ rõ vết cào và đỏ ửng. Trước tình trạng này của Thảo Tâm, nhiều khán giả đã ra sức hỏi thăm nữ diễn viên. Sau khoảng vài tiếng, Thảo Tâm đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Cô cập nhật hình ảnh mới nhất trên tài khoản cá nhân. Cụ thể, Thảo Tâm chia sẻ: "Xin báo báo những người thương là tôi ổn định rồi ạ. Tôi đã sát trùng mấy lớp và thoa kem, chuẩn bị uống kháng sinh. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Anh Diêm (PV - tên thú cưng của Thảo Tâm) đã xin lỗi tôi đàng hoàng nên tôi cũng không giận ảnh nữa". Thảo Tâm vừa tham gia vai nữ chính trong bộ phim Móng Vuốt, ra mắt vào tháng 6 năm ngoái. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình nổi bật, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn. Sau khi phim kết thúc, Thảo Tâm dành thời gian tập trung cho các công việc cá nhân và nghỉ ngơi. Kể từ đó đến nay, cô bạn vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tham gia bất kỳ dự án phim ảnh mới nào. Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, vai diễn đầu tay của cô là nhân vật cô giáo Hồng trong phim Mắc biếc phát hành vào năm 2019. Ngoài vai trò diễn viên, Thảo Tâm còn "thử sức" nhiều lĩnh vực mới và gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Nguyễn Lâm Thảo Tâm cho biết trong lúc ngủ, hai chú mèo cưng đang trêu đùa đúng lúc cô quay mặt qua, vì vậy cô đã bị một chú mèo còn lại cào vào mắt. "Ngồi khóc huhu vì vừa đau vừa tủi thân. Giờ sao đi ngủ lại đây trời", nàng hot girl IELTS buồn bã nói thêm. Trong một số tấm hình do Thảo Tâm chia sẻ, đôi mắt của cô sau bị mèo cào đã trở nên sưng to. Phần da mắt lộ rõ vết cào và đỏ ửng. Trước tình trạng này của Thảo Tâm, nhiều khán giả đã ra sức hỏi thăm nữ diễn viên. Sau khoảng vài tiếng, Thảo Tâm đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Cô cập nhật hình ảnh mới nhất trên tài khoản cá nhân. Cụ thể, Thảo Tâm chia sẻ: "Xin báo báo những người thương là tôi ổn định rồi ạ. Tôi đã sát trùng mấy lớp và thoa kem, chuẩn bị uống kháng sinh. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi. Anh Diêm (PV - tên thú cưng của Thảo Tâm) đã xin lỗi tôi đàng hoàng nên tôi cũng không giận ảnh nữa". Thảo Tâm vừa tham gia vai nữ chính trong bộ phim Móng Vuốt, ra mắt vào tháng 6 năm ngoái. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình nổi bật, cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả và giới chuyên môn. Sau khi phim kết thúc, Thảo Tâm dành thời gian tập trung cho các công việc cá nhân và nghỉ ngơi. Kể từ đó đến nay, cô bạn vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tham gia bất kỳ dự án phim ảnh mới nào. Nguyễn Lâm Thảo Tâm sinh năm 2000, vai diễn đầu tay của cô là nhân vật cô giáo Hồng trong phim Mắc biếc phát hành vào năm 2019. Ngoài vai trò diễn viên, Thảo Tâm còn "thử sức" nhiều lĩnh vực mới và gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.