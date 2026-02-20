Hà Nội

Vẻ đẹp vượt thời gian của cặp song sinh Thúy Hạnh và Thúy Hằng

Giải trí

Vẻ đẹp vượt thời gian của cặp song sinh Thúy Hạnh và Thúy Hằng

Ở tuổi U50, cặp song sinh Thúy Hạnh – Thúy Hằng vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp thách thức thời gian.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nhắc đến những cặp chị em đình đám của showbiz Việt, Thúy Hạnh – Thúy Hằng luôn là cái tên được nhớ đến đầu tiên. Cả hai gây ấn tượng bởi ngoại hình giống nhau như tạc, cùng xuất thân là người mẫu nổi tiếng. Ảnh: FB Thúy Hạnh.
Thúy Hằng sở hữu gương mặt sắc sảo với đôi mắt sâu có hồn, sống mũi cao và thần thái chững chạc, cuốn hút. Ảnh: FB Thúy Hằng.
Làn da khỏe khoắn, căng mịn cùng vóc dáng thon gọn cho thấy Thúy Hằng luôn duy trì lối sống khoa học, chăm sóc bản thân nghiêm túc. Ảnh: FB Thúy Hằng.
Thúy Hằng rời xa sàn diễn nhiều năm sau khi lập gia đình và có hai con. Ảnh: FB Thúy Hằng.
Thúy Hằng hiện tập trung kinh doanh và tham gia giảng dạy, đào tạo người mẫu nhí. Ảnh: FB Thúy Hằng.
Thúy Hạnh luôn giữ nụ cười tươi tắn, rạng rỡ, toát lên năng lượng tích cực và sự tự tin. Gương mặt cô sở hữu những đường nét thanh tú, đôi mắt sâu và hàng lông mày sắc nét, giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang điểm khác nhau. Ảnh: FB Thúy Hạnh.
Nữ siêu mẫu đời đầu thường trung thành với kiểu tóc mái bằng giúp 'hack tuổi', linh hoạt biến hóa từ tóc xõa tự nhiên đến búi cao hay buộc đuôi ngựa cá tính.Ảnh: FB Thúy Hạnh.
Sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng cơ bụng săn chắc, Thúy Hạnh cho thấy quá trình tập luyện nghiêm túc và ý thức giữ gìn hình thể đáng nể. Ảnh: FB Thúy Hạnh.
Thúy Hạnh không chỉ giữ vững phong độ sắc vóc của một siêu mẫu đời đầu mà còn luôn biết cách làm mới mình để bắt kịp xu hướng, tạo nên một hình ảnh người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Ảnh: FB Thúy Hạnh.
