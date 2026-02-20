Hà Nội

Từng là hot girl thị phi, Linh Ka ngày càng trưởng thành, nhan sắc thăng hạng

Cộng đồng trẻ

Từng là hot girl thị phi, Linh Ka ngày càng trưởng thành, nhan sắc thăng hạng

Từ một cô nàng bị gắn mác 'hot girl thị phi', Linh Ka của hiện tại đã có màn 'lột xác' cả về ngoại hình lẫn phong cách thời trang.

Trầm Phương
Cái tên Linh Ka (sinh năm 2002) bắt đầu "phủ sóng" mạng xã hội từ năm 2017 qua ứng dụng Muvik. Tuy nhiên, sự nổi tiếng của cô lúc bấy giờ đi kèm với hàng loạt tai tiếng khiến cộng đồng mạng không khỏi ngán ngẩm.
Không chỉ dừng lại ở phát ngôn, Linh Ka thời mới nổi còn gây tranh cãi bởi gu thời trang "chín ép". Dù chưa đầy 18 tuổi, cô thường xuyên diện những bộ đồ bó sát, cắt xẻ táo bạo hoặc trang phục bikini gợi cảm quá mức.
Layout makeup đậm, nhấn vào môi và mắt theo phong cách người lớn khiến cô mất đi vẻ trong sáng của một học sinh, tạo cảm giác già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.
Sau nhiều năm lặng lẽ hoạt động hơn để trau dồi, Linh Ka của hiện tại đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh tiêu cực để xây dựng lại tên tuổi theo hướng tích cực.
Linh Ka đã chính thức debut với vai trò ca sĩ vào năm 2023 với EP CHU. Đến năm 2024 và 2025, cô liên tục gây ấn tượng với các sản phẩm như MV Tâm Trí Em. Sự đầu tư chỉn chu về vũ đạo, giọng hát và hình ảnh giúp cô dần lấy lại niềm tin từ công chúng, thoát mác "hot girl đi hát".
Nhan sắc của Linh Ka ở tuổi 24 được đánh giá là đang ở độ chín muồi. Cô theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát với làn da không tì vết và thần thái tự tin.
Không còn "chín ép", Linh Ka hiện là một KOL có tầm ảnh hưởng với phong cách thời trang ấn tượng. Cô từng xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế với những bộ cánh high-fashion.
Điểm mạnh giúp Linh Ka được nhiều người ví như một fashionista chính là khả năng biến hóa đa dạng cùng với sự nhạy bén trong việc bắt kịp các xu hướng thời trang mới nhất. (Ảnh: IGNV)
Thay vì những phát ngôn gây sốc, Linh Ka giờ đây tập trung hoàn toàn cho công việc và rèn luyện bản thân. (Ảnh: IGNV)
Gần đây, những tin đồn về đời tư (như đồn đoán tình cảm với Dương Domic) cũng được cô xử lý một cách khéo léo và kín kẽ. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Linh Ka #hot girl #ca sĩ #thời trang #fashionista #hot girl thị phi

