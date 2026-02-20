Hà Nội

Khám phá cơ chế 'bất tử' của hải quỳ sao biển

Giải mã

Theo nghiên cứu của các chuyên gia, hải quỳ sao biển sở hữu khả năng tái tạo gần như vô hạn giúp chúng chống lại sự lão hóa.

Tâm Anh (theo ScienceAlert, Discover Magazine)
Hải quỳ sao biển (Nematostella vectensis), đại diện cho nhóm Cnidaria, "họ hàng" của thủy tức và sứa là một trong những loài sinh vật sở hữu khả năng đặc biệt. Ảnh: Whitney Lab for Marine Bioscience.
Đó là việc hải quỳ sao biển gần như không già đi và có thể tái tạo cơ thể suốt đời. Việc tìm hiểu cơ chế "trẻ mãi" của hải quỳ sao biển được kỳ vọng sẽ có thể ứng dụng trong y học tái tạo trong tương lai và kéo dài tuổi thọ của con người. Ảnh: Robert Aguilar, Smithsonian Environmental Research Center/CC BY.
Các chuyên gia tại Đại học Vienna đã tiến hành nghiên cứu nhằm giải mã cơ chế giúp loài hải quỳ sao biển chống lại sự lão hóa. Qua đó, họ phát hiện quần thể tế bào có khả năng biệt hóa thành nhiều loại tế bào khác nhau trong cơ thể hải quỳ sao biển. Đây chính là tế bào gốc đa năng tiềm năng - loại tế bào giúp chúng duy trì khả năng tái tạo suốt đời. Ảnh: Grigory Genikhovich.
Tiến sĩ Andreas Denner, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Chúng tôi đã xác định được nhóm tế bào có thể trở thành tế bào thần kinh hoặc tế bào tuyến. Đây là ứng viên hàng đầu cho vai trò tế bào gốc và có thể giải thích vì sao hải quỳ gần như "trẻ mãi"". Ảnh: Marine Biological Laboratorybioquest Studios.
Để đi đến kết luận này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ giải trình tự bộ gene đơn bào kết hợp chuyển gene. Từ đó, họ theo dõi quá trình phát triển tế bào dựa trên hồ sơ phiên mã (mRNA). Ảnh: Yulia Kraus.
Kế đến, nhóm nghiên cứu tập trung vào 2 gene quan trọng gồm: nanos và piwi. Đây là những gene đã được bảo tồn qua hàng trăm triệu năm tiến hóa, có vai trò điều hòa sự hình thành tế bào gốc và tế bào sinh dục. Ảnh: sercfisheries.
Khi sử dụng công cụ CRISPR để loại bỏ gene nanos2, nhóm nghiên cứu phát hiện protein này không chỉ cần cho sự hình thành tinh trùng và trứng mà còn tham gia phát triển các tế bào soma, tức là các tế bào cấu thành cơ thể. Ảnh: sercfisheries.
Phát hiện này cho thấy cơ chế bất tử ở hải quỳ sao biển đã xuất hiện từ cách đây khoảng 600 triệu năm, rất lâu trước khi loài người xuất hiện. Ảnh: Jeff Goddard.
Theo các nhà khoa học, việc giải mã chính xác cơ chế "trẻ mãi" của hải quỳ sao biển sẽ có thể mở ra cơ hội ứng dụng vào nhiều lĩnh vực y học trong tương lai, bao gồm phát triển những liệu pháp phục hồi các cơ quan bị tổn thương nặng hay kéo dài tuổi thọ của con người. Ảnh: researchgate.net.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
