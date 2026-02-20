Hà Nội

Đột nhập 'thành phố ngầm' khổng lồ dưới lòng đất ở Iran

Thế giới

"Khu định cư ngầm" khổng lồ được trang bị một hệ thống dẫn nước được thiết kế không chỉ để lưu trữ và vận chuyển nước mà còn làm mát các căn phòng vào mùa hè.

An An (Theo ATI)
Theo ATI, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một "thành phố ngầm" khổng lồ ở thị trấn cổ Abarkuh (ảnh), Iran. Ảnh: Wikimedia.
Nằm bên dưới 5 ngôi nhà lịch sử ở Abarkuh, khu định cư ngầm này được sử dụng để vận chuyển nguồn nước địa phương, giữ mát vào mùa hè và là nơi trú ẩn trong thời chiến. Ảnh: Shutterstock.
Những căn phòng bằng đá được phát hiện bên dưới các khu vườn. Ảnh: IRNA.
"Những căn phòng bằng đá có chức năng đặc biệt trong quá khứ", Hossein Hatami, Thống đốc Abarkuh, cho biết. Ảnh: IRNA.
Các nhà nghiên cứu tin rằng các đường hầm trong thành phố ngầm này có thể được xây dựng bởi người Qajar, vì đá được sử dụng để xây dựng là cùng loại đá được tìm thấy trong các tòa nhà Qajar ở thành phố. Ảnh: IRNA.
Vì Abarkuh nằm trong sa mạc nên hệ thống đường hầm như thế này có vai trò rất quan trọng. Ảnh: IRNA.
Hầu hết đường hầm ở Abarkuh hiện nay đều không thể tiếp cận được. Ảnh: IRNA.
Tuy nhiên, một số đường hầm vẫn có thể tiếp cận được, mang đến cái nhìn về cuộc sống ở Abarkuh hàng trăm năm trước và bản chất năng động của người dân nơi đây. Ảnh: IRNA.
