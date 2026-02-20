Hà Nội

Vân Tiny và ông xã thiếu gia hóa thân 'mợ hai, cậu ba' trong bộ ảnh đón Tết

Vân Tiny hóa phu nhân đài các bên 'cậu ba' Fabo Nguyễn trong bộ ảnh đón Tết mang đậm màu sắc hoài cổ của Sài Gòn xưa.

Mới đây, hot girl Vân Tiny cùng ông xã - "thiếu gia" Fabo Nguyễn đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi trình làng bộ ảnh đón Tết mang đậm hơi thở hoài cổ. Rũ bỏ phong cách cá tính, hiện đại thường thấy, cặp đôi "trai tài gái sắc" đã quay ngược thời gian, hóa thân thành những "mợ hai, cậu ba" cực kỳ thanh lịch và sang trọng. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Lấy bối cảnh tại những góc phố cũ với cửa sắt kéo, bàn ghế gỗ và chiếc xe Cub huyền thoại, bộ ảnh mang đến một cảm giác hoài niệm về một Sài Gòn xưa đầy chất thơ. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Vân Tiny thu hút mọi ánh nhìn trong tà áo dài lụa màu vàng đồng sang trọng. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Điểm nhấn là đôi găng tay đen và chiếc túi xách Chanel mini, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa nét đài các truyền thống và sự thời thượng của một phu nhân quyền quý. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Fabo Nguyễn lịch lãm đúng chất "công tử" với áo sơ mi trắng tinh khôi, quần âu đen và mái tóc chải chuốt gọn gàng. Dù sở hữu ngoại hình to lớn, anh chàng vẫn cực kỳ ăn ý và dịu dàng khi đứng cạnh cô vợ nhỏ nhắn. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, bộ ảnh còn ghi điểm nhờ những tương tác cực kỳ ngọt ngào của cặp đôi. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Từ ánh mắt trìu mến Fabo dành cho vợ, đến khoảnh khắc Vân Tiny tựa đầu vào vai chồng trên chiếc xe Cub, tất cả đều toát lên niềm hạnh phúc viên mãn. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Đặc biệt, chi tiết mợ hai mượn gương xe máy để... dặm lại son, còn cậu ba thì cười hiền hậu chiều lòng vợ, đã khiến người xem không khỏi thích thú vì sự hóm hỉnh và đáng yêu. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Dù thường xuyên được gọi với danh xưng "thiếu gia" và "hot girl", nhưng Fabo Nguyễn và Vân Tiny lại xây dựng hạnh phúc dựa trên sự chân thành và thấu hiểu. Fabo nổi tiếng là người chồng "chiều vợ bậc nhất" showbiz khi không ngần ngại dành tặng bà xã những món quà xa xỉ hay những cử chỉ chăm sóc ân cần ở mọi nơi. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
Ngược lại, Vân Tiny chính là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành cùng chồng trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: IG @vantiny.ng)
