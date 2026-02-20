Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Những món ăn 'nỗi ám ảnh' mỗi dịp Tết đến xuân về

Cộng đồng trẻ

Những món ăn 'nỗi ám ảnh' mỗi dịp Tết đến xuân về

Những món ăn dù rất ngon, rất quý nhưng khi xuất hiện với tần suất dày đặc từ ngày này qua ngày khác sẽ nhanh chóng biến thành 'nỗi ám ảnh' mỗi dịp Tết đến.

Trầm Phương
Không có bánh chưng là không thấy Tết, nhưng khổ nỗi nhà nào cũng có ít nhất dăm ba cặp. Sáng ăn bánh chưng, trưa ăn bánh chưng, tối lại thấy bánh chưng chiên. Lượng calo khổng lồ từ nếp và thịt mỡ khiến vòng eo "biểu tình" dữ dội chỉ sau 3 ngày Tết.
Không có bánh chưng là không thấy Tết, nhưng khổ nỗi nhà nào cũng có ít nhất dăm ba cặp. Sáng ăn bánh chưng, trưa ăn bánh chưng, tối lại thấy bánh chưng chiên. Lượng calo khổng lồ từ nếp và thịt mỡ khiến vòng eo "biểu tình" dữ dội chỉ sau 3 ngày Tết.
Từ mâm cỗ cúng Giao thừa cho đến tất niên, hóa vàng, gà luộc luôn chiếm vị trí trung tâm. Kết quả là sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy những đĩa gà ăn dở. Hết luộc lại sang xé phay, nấu cháo, rồi lại đến gà kho sả ớt... một vòng lặp không hồi kết.
Từ mâm cỗ cúng Giao thừa cho đến tất niên, hóa vàng, gà luộc luôn chiếm vị trí trung tâm. Kết quả là sau Tết, tủ lạnh vẫn còn đầy những đĩa gà ăn dở. Hết luộc lại sang xé phay, nấu cháo, rồi lại đến gà kho sả ớt... một vòng lặp không hồi kết.
Ở miền Nam, thịt kho hột vịt là món ăn linh hồn. Một nồi thịt kho to đùng có thể ăn từ đêm 30 đến tận mùng 10. Cảm giác nhìn thấy lớp mỡ trong veo và những quả trứng kho đi kho lại đến mức "chai lì" thực sự là một thử thách tâm lý cực lớn.
Ở miền Nam, thịt kho hột vịt là món ăn linh hồn. Một nồi thịt kho to đùng có thể ăn từ đêm 30 đến tận mùng 10. Cảm giác nhìn thấy lớp mỡ trong veo và những quả trứng kho đi kho lại đến mức "chai lì" thực sự là một thử thách tâm lý cực lớn.
Miền Bắc có thịt đông, miền Nam có khổ qua, và cả hai miền đều chung thực trạng: Nấu một nồi ăn cả tuần. Dù rất đưa cơm nhưng khi đã nạp quá nhiều đạm, miếng thịt đông lành lạnh bỗng trở nên "nặng nề" lạ thường.
Miền Bắc có thịt đông, miền Nam có khổ qua, và cả hai miền đều chung thực trạng: Nấu một nồi ăn cả tuần. Dù rất đưa cơm nhưng khi đã nạp quá nhiều đạm, miếng thịt đông lành lạnh bỗng trở nên "nặng nề" lạ thường.
Canh măng là món giải ngấy tuyệt vời cho những món ăn ngày Tết, thế nhưng đi nhà nào cũng có món này thì món giải ngấy trở thành món ăn gây ngấy mất rồi.
Canh măng là món giải ngấy tuyệt vời cho những món ăn ngày Tết, thế nhưng đi nhà nào cũng có món này thì món giải ngấy trở thành món ăn gây ngấy mất rồi.
Các loại mứt là món gần như không thể thiếu trong khay bánh kẹo dịp Tết. Thế nhưng chính vì nhà nào cũng có nên thường là món cực dễ "ế hàng" .
Các loại mứt là món gần như không thể thiếu trong khay bánh kẹo dịp Tết. Thế nhưng chính vì nhà nào cũng có nên thường là món cực dễ "ế hàng" .
Nếu có một cuộc bình chọn món kẹo "kiên cường" nhất dịp Tết, kẹo ngô chắc chắn chiếm ngôi vương. Dù bao nhiêu loại bánh kẹo ngoại nhập sang chảnh xuất hiện, những gói kẹo hình bắp ngô vàng óng, thơm nức mùi hương liệu vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi.
Nếu có một cuộc bình chọn món kẹo "kiên cường" nhất dịp Tết, kẹo ngô chắc chắn chiếm ngôi vương. Dù bao nhiêu loại bánh kẹo ngoại nhập sang chảnh xuất hiện, những gói kẹo hình bắp ngô vàng óng, thơm nức mùi hương liệu vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi.
Cắn hạt là thú vui tao nhã, là "thủ tục" không thể thiếu trong mỗi cuộc buôn chuyện ngày Tết. Từ hạt dưa đỏ chói, hạt hướng dương đen nhẻm đến hạt bí trắng ngần, chúng biến bàn trà thành một "bãi chiến trường" đúng nghĩa.
Cắn hạt là thú vui tao nhã, là "thủ tục" không thể thiếu trong mỗi cuộc buôn chuyện ngày Tết. Từ hạt dưa đỏ chói, hạt hướng dương đen nhẻm đến hạt bí trắng ngần, chúng biến bàn trà thành một "bãi chiến trường" đúng nghĩa.
Ô mai rất kích thích vị giác, khiến bạn cứ ăn một quả lại muốn ăn thêm quả nữa. Thế nhưng đây cũng là loại đồ ăn chứa lượng đường cực lớn. Ăn quá nhiều ô mai không những không giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn làm bạn nhanh khát nước, dễ gây nóng trong.
Ô mai rất kích thích vị giác, khiến bạn cứ ăn một quả lại muốn ăn thêm quả nữa. Thế nhưng đây cũng là loại đồ ăn chứa lượng đường cực lớn. Ăn quá nhiều ô mai không những không giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn làm bạn nhanh khát nước, dễ gây nóng trong.
Trà bí đao có lẽ là đồ uống nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất. Dẫu "người khen, kẻ chê" thế nhưng cứ dịp Tết đến, nhiều gia đình đều phải "cất dành" sẵn một thùng trong nhà. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
Trà bí đao có lẽ là đồ uống nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhất. Dẫu "người khen, kẻ chê" thế nhưng cứ dịp Tết đến, nhiều gia đình đều phải "cất dành" sẵn một thùng trong nhà. (Ảnh trong bài: Tổng hợp)
Trầm Phương
#Tết #món ăn #ngán #bánh chưng #gà luộc #kẹo ngô

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT