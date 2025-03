Màn “giao lưu” giữa con trai Văn Hậu và Đức Chinh hút nghìn like

Mới đây, hai cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh, đã chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh đáng yêu, trong đó cả hai cùng bế con trên vai. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ. Trong bức ảnh, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh đều tươi cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc khi trở thành những "ông bố bỉm sữa". Hai bé - Lúa (con gái của Hà Đức Chinh và vợ Mai Hà Trang) và Phin (con trai của Đoàn Văn Hậu và vợ Doãn Hải My) - ngồi vững vàng trên vai cha, tạo nên khoảnh khắc gia đình ấm áp và đầy tình cảm. Được biết, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh không chỉ là đồng đội thân thiết trên sân cỏ mà còn có mối quan hệ gắn bó ngoài đời. Cả hai từng sát cánh trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam và luôn hỗ trợ nhau trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận tích cực dưới bức ảnh, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp và hình ảnh đáng yêu của hai bé. Nhiều người còn hài hước cho rằng, với sự xuất hiện của thế hệ "F1" này, tương lai bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục rạng rỡ. Hà Đức Chinh cùng vợ là Mai Hà Trang đón con đầu lòng, bé Phin, vào tháng 7/2024. Trong khi đó, Tháng 5/2024, Đoàn Văn Hậu đón con trai đầu lòng cùng vợ là Doãn Hải My. Lúa và Phin đều được bố mẹ lập tài khoản Instagram từ nhỏ, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc dễ thương của hai bé. Đoàn Văn Hậu hiện tại đang phải nghỉ thi đấu để tập trung cho việc điều trị và hồi phục chấn thương. Trên trang cá nhân, Văn Hậu và Hải My thường đăng tải khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa. rang cá nhân của Lúa đã có hơn 32.000 người theo dõi, được dự đoán sớm trở thành "hot kid".

Mới đây, hai cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh, đã chia sẻ trên mạng xã hội bức ảnh đáng yêu, trong đó cả hai cùng bế con trên vai. Bức ảnh nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận từ người hâm mộ. Trong bức ảnh, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh đều tươi cười rạng rỡ, thể hiện niềm hạnh phúc khi trở thành những "ông bố bỉm sữa". Hai bé - Lúa (con gái của Hà Đức Chinh và vợ Mai Hà Trang) và Phin (con trai của Đoàn Văn Hậu và vợ Doãn Hải My) - ngồi vững vàng trên vai cha, tạo nên khoảnh khắc gia đình ấm áp và đầy tình cảm. Được biết, Đoàn Văn Hậu và Hà Đức Chinh không chỉ là đồng đội thân thiết trên sân cỏ mà còn có mối quan hệ gắn bó ngoài đời. Cả hai từng sát cánh trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam và luôn hỗ trợ nhau trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận tích cực dưới bức ảnh, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp và hình ảnh đáng yêu của hai bé. Nhiều người còn hài hước cho rằng, với sự xuất hiện của thế hệ "F1" này, tương lai bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục rạng rỡ. Hà Đức Chinh cùng vợ là Mai Hà Trang đón con đầu lòng, bé Phin, vào tháng 7/2024. Trong khi đó, Tháng 5/2024, Đoàn Văn Hậu đón con trai đầu lòng cùng vợ là Doãn Hải My. Lúa và Phin đều được bố mẹ lập tài khoản Instagram từ nhỏ, thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc dễ thương của hai bé. Đoàn Văn Hậu hiện tại đang phải nghỉ thi đấu để tập trung cho việc điều trị và hồi phục chấn thương. Trên trang cá nhân, Văn Hậu và Hải My thường đăng tải khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa. rang cá nhân của Lúa đã có hơn 32.000 người theo dõi, được dự đoán sớm trở thành "hot kid".