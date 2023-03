Lộ hình ảnh "thánh sún" Ngân Thảo đeo vàng "trĩu cổ" ngày cưới

Mới đây trên trang cá nhân, đạo diễn Khương Dừa có bài đăng gây chú ý. Anh đăng clip đi đám cưới của " thánh sún" Phạm Ngân Thảo tại quê nhà của cô dâu ở An Giang. Trong lần lên sóng này, hiện tượng mạng họ Phạm gây ấn tượng với bộ váy cưới cưới ren gợi cảm, giúp cô dâu khoe triệt để đường cong. Nhưng điểm khiến người xem trầm trồ chính là khoảnh khắc Ngân Thảo được gia đình 2 bên tặng cho vô số kiềng vàng. Dưới phần bình luận bài đăng, ai cũng xuýt xoa vào "xin vía", hy vọng sau này đám cưới, bản thân cũng được tặng nhiều của hồi môn như hiện tượng mạng xuất phát điển "Thách thức danh hài" này. Phạm Ngân Thảo (đến từ Đồng Tháp) là thí sinh từng tham gia Thách Thức Danh Hài vào tháng 11/2019. Với màn thể hiện xuất sắc, Ngân Thảo là người ẵm được giải thưởng cao nhất của game show đình đám. Ngoài ra, hàm răng bị sún 9 chiếc do không có tiền chữa trị của Ngân Thảo trở thành điểm nhấn để mọi người nhớ đến cô. Với hoàn cảnh khó khăn, sau đó 9X còn được MC Ngô Kiến Huy tài trợ hoàn toàn chi phí làm răng. Sau tham gia game show nổi tiếng, hiện tượng mạng họ Phạm cho biết cuộc sống ngày càng khá hơn. Hiện tại, Ngân Thảo vẫn tiếp tục công việc bán hàng online và trở thành giám đốc cho một thương hiệu làm đẹp. Thu nhập ổn định, Ngân Thảo tậu nhà, tậu xe, sắm cho bản thân vô số bộ cánh đắt tiền. Cách đây không lâu, cô còn gây chú ý khi chi 40 triệu đồng nâng mũi. Tháng 5/2021, Ngân Thảo cùng bạn trai lâu năm tên Hoài Đức tổ chức lễ ăn hỏi. Cả 2 cũng lên kế hoạch cho đám cưới ngay sau đó. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 khi ấy diễn biến vô cùng phức tạp nên đến gần đây họ mới quyết định đãi tiệc bạn bè.

